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Moïse Kouamé ne veut pas manquer la finale de Ligue des champions
information fournie par So Foot 29/05/2026 à 10:51

Moïse Kouamé ne veut pas manquer la finale de Ligue des champions

Moïse Kouamé ne veut pas manquer la finale de Ligue des champions

Moïse, plutôt du matin. Le nouveau chouchou du tennis français, Moïse Kouamé, a été interrogé sur ses préférences quant à la programmation de son troisième tour à Roland-Garros. En effet, le jeune homme de 17 ans se retrouve bien embêté puisqu’au-delà d’être une belle prouesse du tennis français, il est aussi un fervent supporter du Paris Saint-Germain, c’est ballot.

« Je vais peut-être demander à jouer le matin, pour être honnête , a-t-il expliqué à TNT Sports . Parce que je veux vraiment voir la finale, c’est un gros match pour le PSG et pour moi en tant que fan du PSG. »

TC pour SOFOOT.com

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