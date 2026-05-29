Moïse Kouamé ne veut pas manquer la finale de Ligue des champions
Moïse, plutôt du matin. Le nouveau chouchou du tennis français, Moïse Kouamé, a été interrogé sur ses préférences quant à la programmation de son troisième tour à Roland-Garros. En effet, le jeune homme de 17 ans se retrouve bien embêté puisqu’au-delà d’être une belle prouesse du tennis français, il est aussi un fervent supporter du Paris Saint-Germain, c’est ballot.
« Je vais peut-être demander à jouer le matin, pour être honnête , a-t-il expliqué à TNT Sports . Parce que je veux vraiment voir la finale, c’est un gros match pour le PSG et pour moi en tant que fan du PSG. » …
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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