Moise Kean, bien plus qu'un supersub

Annoncé comme doublure de Mauro Icardi, Moise Kean a prouvé avec son doublé sur la pelouse d'Istanbul Basaksehir (0-2) qu'il n'était pas venur à Paris pour rester assis au chaud sur le banc. Et qu'il avait le même sens du but que l'Argentin.

Paris contrôle Istanbul

Et Moise ouvra Istanbul en deux

Moise Kean le sait mieux que quiconque, tout va très très vite dans le football. Annoncé comme une future pépite après ses débuts à 16 ans avec la Juventus, l'attaquant italien est ensuite devenu un pestiféré lors de son passage à Everton où il ne plantait pas le moindre pion. Ne faisant parler de lui que pour des histoires de soirées privées en plein confinement. Une trajectoire qui s'est vu s'inverser depuis son arrivée en prêt à Paris. Discret lors de ses deux premières rencontres contre Nîmes et Manchester United, Moise Kean a depuis enchaîné deux doublés. Un premier contre Dijon (4-0) et un second ce mercredi soir face à Istanbul Basaksehir (0-2). Deux buts qui permettent au Paris Saint-Germain de s'extirper d'un bourbier qui avait tout d'un piège et de respirer un peu mieux après avoir débuté la campagne européenne par une défaite face aux. De quoi rappeler que l'Italien a une histoire particulière avec la C1, lui qui est devenu le premier joueur né dans les années 2000 à faire ses débuts dans la compétition. Et tant pis si derrière d'autres joueurs issus de la génération Z ont fait des choses bien plus grandes que lui.Ce serait mentir que de dire que Moise Kean a livré une prestation XXL face à Basaksehir. Comme ses coéquipiers, l'Italien a longtemps enchaîné les erreurs techniques, quand il ne se cachait pas dans la poche du vétéran Martin Škrtel. Sauf que Moise Kean est un numéro 9 comme il l'explique très bien : "" Et il doit donc être jugé sur son efficacité face au but. Et de ce côté là, l'ancien du Hellas Vérone a été irréprochable. Que ce soit sur ce corner de Kylian Mbappé qu'il catapulte de la tête au fond des filets. Comme sur cet enchaînement