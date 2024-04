information fournie par So Foot • 10/04/2024 à 22:12

Moïse Katumbi et le football tout puissant

Pour les 20 ans de So Foot , le podcast Tellement Pied dévoile les coulisses d’un article culte paru dans le magazine entre 2003 et 2023. Pour ce seizième épisode, direction la République démocratique du Congo, fin 2009, pour la finale retour de Ligue des champions africaine, remportée par le TP Mazembe de Moïse Katumbi.

Le premier club d’Afrique noire à remporter la Ligue des champions africaine depuis l’an 2000 est congolais. Étonnant ? Pas tant que ça, si l’on considère que le dirigeant du Tout Puissant Mazembe, Moïse Katumbi, est aussi celui du Katanga, la riche province minière du pays. Entre un avion en retard, le voisinage de Joseph Kabila, le chapeau de cow-boy de Moïse Katumbi, une balle perdue pour Châteauroux et quelques pique-assiettes, embarquez avec cet épisode dans les entrailles du reportage « Moïse Tout Puissant », écrit par Vincent Riou et publié en décembre 2009 dans le supplément Afrique du 71 e numéro de SO FOOT .

