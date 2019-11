Moins de la moitié des Français sont satisfaits de leur travail

SONDAGE. S'ils sont moins stressés qu'avant et plus enclin à croire à une évolution dans leur travail, 43,3% des Français seulement considèrent que leur travail leur procure une réelle source de satisfaction, alors qu'ils étaient 49,5% à le penser l'an dernier, révèle une enquête de MGEN.

Les Français ne se sentent pas bien, révèle ce lundi 25 novembre le baromètre 2019* MGEN (mutuelle générale de l'Education nationale) sur la "Confiance et le bien-être", réalisé pour la quatrième année consécutive par les instituts Solidaris et OpinionWay. En effet, l'estime de soi des hommes et des femmes a reculé de près de sept points en un an , chutant de 49,3 sur une échelle de 0 à 100, souligne L'Express qui dévoile cette étude. "Les Français vont objectivement un peu mieux et, pourtant, ils se plaignent de ne pas trouver de sens à leur vie", résume Michel Wieviorka, sociologue et directeur d'étude à l'EHESS.

Un malaise qui se ressent également dans le milieu professionnel. Si les Français sont moins stressés qu'avant (40,5% cette année contre 48,9% en 2018) et plus enclin à croire à une évolution dans leur travail (plus de 30%), seuls 43,3% d'entre eux considèrent que leur travail, ou leurs études, leur procure une réelle source de satisfaction , contre 49,5% l'an dernier.

Un sentiment qui s'explique notamment par le manque de solidarité ressenti. En 2018, 69,3% Français sur estimaient pouvoir compter sur leurs collègues en cas de coup dur, contre 56,2% cette année. "Autrefois l'ouvrier avait le sentiment d'être le coeur de l'entreprise, explique Michel Wieviorka. Les conflits sociaux qui se nouaient dans l'usine apportaient du sens et de l'espoir à la collectivité. Ce n'est plus vrai. Chacun sait aujourd'hui qu'on peut se passer de lui. Les transformations du capitalisme, la crise du syndicalisme et la poussée de l'individualisme ont, quant à elles, affaibli la notion de solidarité" .

Les Français ont par ailleurs de plus en plus de mal à concilier vie privée et vie professionnelle : 63% estiment y arriver cette année contre 71,5% l'an dernier.