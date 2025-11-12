 Aller au contenu principal
Moins de droits de douane sur le café et les bananes ? Washington semble y songer
information fournie par AFP 12/11/2025 à 16:19

Récolte du café dans une plantation de Colombie le 21 mai 2020. ( AFP / Adriana RUIZ )

Le ministre américain des Finances a affirmé mercredi qu'une annonce "significative" était dans les tuyaux aux Etats-Unis pour rendre moins chères des denrées non produites sur place, actuellement frappées par les droits de douane voulus par Donald Trump.

Depuis un cinglant revers à des scrutins locaux, la majorité républicaine a remis la question du coût de la vie en tête de ses priorités. Or les droits de douane mis en place par l'exécutif touchent presque toutes les importations, même quand la production locale ne peut couvrir les besoins.

Dans une interview à la chaîne de télévision Fox news mercredi, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a dit que les consommateurs pouvaient s'attendre à une annonce "significative dans les prochains jours concernant les choses qui ne sont pas cultivées aux Etats-Unis".

"Le café en fait partie, les bananes, d'autres fruits, des choses comme ça", a-t-il ajouté, affirmant que "cela fera baisser les prix très rapidement".

Le ministre n'a pas donné de précisions, mais le président Donald Trump avait déclaré dans une précédente interview qu'il allait "réduire certains droits de douane, on aura du café qui viendra" aux Etats-Unis.

Les prix du café ont bondi de près de 19% sur un an, selon les dernières données officielles disponibles (indice CPI pour septembre).

Des aléas climatiques dans les pays producteurs expliquent en partie cette hausse, mais jouent aussi les taxes douanières de 50% imposées par Donald Trump sur de nombreux produits en provenance du Brésil.

Les bananes consommées aux Etats-Unis sont aussi massivement importées, principalement de quatre pays: Guatemala, Equateur, Costa Rica et Honduras, selon les données du ministère de l'Agriculture.

Ces derniers mois, cette production a été frappée par 10 ou 15% de surtaxe.

Guerre commerciale
