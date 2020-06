Moi, Chander, 16 ans, tué par la police mexicaine

Il y a une dizaine de jours, un jeune issu d'une école de foot de première division mexicaine a été tué par la police, visiblement sans raison. Un nouvel exemple qui montre qu'au Mexique, la corruption et la violence banalisée font des milliers de morts chaque année. La famille d'Alexander Gómez espère bien obtenir justice en surfant sur la médiatisation du meurtre de George Floyd, tué par un policier aux États-Unis, et qui a ému la terre entière.

Un ataúd en una cancha de fútbol. En la esquina, un jugador le da el pase. La caja de madera hace el resto. Alexander Martínez, Chánder, ha marcado el gol. Pero el partido, todos lo saben, lo ha ganado la impunidad.?@ellenreina ? https://t.co/l5YULNs2w0[HILO 1/10] pic.twitter.com/D0HlGxtwsX -- EL PAÍS México (@elpaismexico) June 13, 2020

Les violences de la police armée

La phrase écrite sommairement à la peinture planche au-dessus des buts détonne avec la scène qui se déroule juste en dessous ; des jeunes font circuler un ballon devant le cercueil d'un gamin tué par la police municipale d'Acatlán. Le dernier joueur adresse alors une passe appuyée vers la caisse en bois, et le ballon finit au fond des cages. Imparable pour le gardien. L'équipe entière se réunit autour du buteur endormi pour toujours. Une triste célébration, des cris et des larmes. Une scène désormais devenue fréquente en Amérique latine lorsqu'un jeune footballeur décède. Alexander Martinez Gómez, alias "El Chander", avait 16 ans.Mardi 9 juin, il se baladait à moto avec ses amis dans les rues d'Acatlán., relate Darián, sa cousine. En face, une voiture de la police municipale et ses feux éteints dans la nuit si noire. Coupable de ne pas s'être arrêté devant les menaces infondées des flics, Chander a pris une balle dans la tête. Le surlendemain, le commissariat a avoué, et le policier dit avoir confondu la troupe ingénue avec des malfrats. Mais trop tard : Alexander était déjà Lire la suite de l'article sur SoFoot.com