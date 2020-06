Mohamed Tria : "Les gens ont peur que ce changement de nom entraîne une perte d'identité"

Officialisation de son changement de nom et augmentation de son capital à la suite de l'arrivée de 6e sens immobilier, le Sporting Club de Lyon (N1) - ex-AS Lyon-Duchère - entame un virage important pour la suite de son histoire. Mais dans cette quête du haut niveau, Mohamed Tria, président depuis 2008, refuse de renier l'identité et l'engagement social de son club.

"Pour fédérer le plus grand nombre, il fallait trouver une bannière générique à connotation populaire, d'où le Sporting Club de Lyon."

Le

On était déjà le Sporting Club de Lyon depuis un an, mais on ne pouvait pas l'utiliser en compétition, car on a changé de nom trop tardivement au goût de la Fédération. On veut fédérer des supporters de type populaire à l'échelle de la métropole de Lyon, car on sait très bien que pour les quartiers populaires, la bannière du nom est assez importante. On a estimé que, si on voulait fédérer le plus grand nombre, à Jonage, Givors, Rillieux, Bron, par exemple, il fallait trouver une bannière générique à connotation populaire, d'où le Sporting Club de LyonJe les ai un peu vécues à la Duchère quand on a changé de nom l'année dernière. J'ai tenu quelques réunions publiques pour expliquer la démarche, et je me suis rendu compte que beaucoup de gens ont peur que cela entraîne une perte d'identité. Mais une fois qu'on explique que l'on va rester dans le territoire où on est, et que l'objectif est d'amener le plus de personnes possible avec nous, ils comprennent mieux la démarche. Aujourd'hui, économiquement, le foot nécessite beaucoup de moyens financiers et on ne peut pas avoir un club ambitieux à l'échelle d'un territoire qui est un quartier, mais plutôt essayer d'impliquer le plus grand nombre.