Mohamed Salah tient son match référence avec Trabzonspor
Quitte à porter son équipe, autant le faire à fond. Galatasaray n’avait toujours pas perdu en Süperlig cette saison, c’est désormais chose faite. Et le bourreau des Stambouliotes se nomme Mohamed Salah. Auteur d’un triplé et d’une passe décisive pour Noah Saviolo, l’Egyptien est le grand artisan de la victoire (4-0) de Trabzonspor face au leader du championnat turc.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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