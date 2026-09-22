Mohamed Salah rattrapé par la justice britannique

Rattrapé par la police. Les footeux et les voitures en ce moment, ce n’est pas trop ça. Après Raheem Sterling au tribunal pour avoir envoyé sa voiture dans une barrière et Sorba Thomas qui retourne la sienne en pleine rue, voilà Mohamed Salah qui se voit retirer son permis.

Une sanction plus lourde que prévue

En cause, un dépassement de vitesse de 10 km/h. La sanction est tombée : plus de permis pendant six mois pour le Pharaon , avec une amende d’environ 1200 euros. Et oui, ça ne rigole pas en Angleterre. Sauf que si la sanction est aussi lourde, c’est que Mo Salah a autre chose à se reprocher.…

LP pour SOFOOT.com