Mohamed Salah, plaie d’Égypte ?

Toute l'Égypte a retenu son souffle lorsque Mohamed Salah s'est assis sur la pelouse du stade Félix-Houphouët-Boigny, quand bien même ses dernières performances ne lui ressemblent pas. Un guide reste un guide, mais son retour à Liverpool pour soigner son ischio interroge. Est-ce un manque de respect pour son pays que d'écouter Jürgen Klopp ?

Depuis plusieurs semaines maintenant, Mohamed Salah n’échappe plus aux polémiques sur le plan sociopolitique : photo de famille devant l’arbre de Noël déclenchant la colère d’une partie du monde musulman, positionnement pro-palestinien pas assez apparent aux yeux de ses habituels soutiens… Justifiées ou non, ces polémiques rappellent à quel point le meilleur buteur de l’histoire de Liverpool en Coupe d’Europe est scruté à la loupe, sur tous les terrains. Le rectangle vert, justement, le capitaine de l’Égypte l’a quitté la mine livide, peu avant la mi-temps du duel face au Ghana (2-2), à la CAN 2023. Souffrant d’une élongation du muscle ischio-jambier de la jambe gauche, « Mo » n’a ainsi pas pu aider sa sélection à revenir deux fois au score, laissant Omar Marmoush, Mostafa Mohamed ou encore Emam Ashour tirer leur épingle du jeu. Le verdict tombé, la star égyptienne a dû faire un choix, à savoir rentrer à Liverpool le temps de sa rééducation, tout en envisageant un hypothétique retour plus tard dans la compétition, plutôt que de rester au chevet du patient égyptien, jusqu’à être de nouveau apte. Ce choix est-il le plus logique et respectueux compte tenu de son statut ? Pourrait-il affecter ce qu’il va laisser en héritage ? Pire, l’Égypte de Rui Vitória n’était-elle pas, jusqu’ici, prisonnière de son statut d’intouchable ?

« Pourquoi pas ? »

« Peu importe la durée de son indisponibilité, je pense que tout le monde considère que cela fait sens qu’il se soigne avec nous. Je ne suis pas médecin. Mais je dirais que si l’Égypte se qualifie pour la finale et qu’il est sur pied avant, probablement que oui, il pourrait la jouer. Pourquoi pas ? » C’est en ces termes que Jürgen Klopp a annoncé la nouvelle à l’issue du déplacement victorieux des Reds à Bournemouth. Le communiqué officiel du club mentionne un retour potentiel plutôt en… demi-finales, signe que, déjà, tout n’est pas très clair, en commençant par la gravité de la blessure. Problème, le roi d’Afrique du haut de ses 7 titres, le pays des légendes Mohamed Aboutrika, Ahmed Hassan, Essam El-Hadary et Mohamed Zid

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com