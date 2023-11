Mohamed Salah est « addict » aux échecs

Et il ne parle pas de la défaite contre le Téfécé.

Dans une interview pour Sky Sports publiée ce samedi, l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah a confié être « addict » aux échecs et dit même y jouer « tous les jours » . Celui qui joue en ligne a pris pour pseudo son nom « et quelques chiffres » : « Les gens me demandent : “Êtes-vous Mo Salah ?” Je réponds : “Oui” , ils ne le croient pas et disent : “ Tu mens” , je réponds : “Oui, je mens .” » …

AEC pour SOFOOT.com