Mohamed Salah bouscule le tourisme en Turquie
Suivez le guide ! À 34 ans, Mohamed Salah a peut-être trouvé sa reconversion : guide touristique, steward ou influenceur voyage. Pour l’heure, il est encore footballeur et ça lui réussit plutôt bien puisqu’il vient de claquer un triplé face à Galatasaray (4-0).
Selfies en pagaille
Depuis son arrivée en Turquie, l’Égyptien est une véritable idole. Ce coup du chapeau n’a évidemment pas fait baisser sa cote de popularité. Si bien qu’ il a transformé un simple rocher en lieu de pèlerinage .…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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