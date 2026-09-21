Mohamed Salah bouscule le tourisme en Turquie

Suivez le guide ! À 34 ans, Mohamed Salah a peut-être trouvé sa reconversion : guide touristique, steward ou influenceur voyage. Pour l’heure, il est encore footballeur et ça lui réussit plutôt bien puisqu’il vient de claquer un triplé face à Galatasaray (4-0).

Selfies en pagaille

Depuis son arrivée en Turquie, l’Égyptien est une véritable idole. Ce coup du chapeau n’a évidemment pas fait baisser sa cote de popularité. Si bien qu’ il a transformé un simple rocher en lieu de pèlerinage .…

EL pour SOFOOT.com