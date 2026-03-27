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Mohamed Ouahbi : le fond et la formation
information fournie par So Foot 27/03/2026 à 11:13

Mohamed Ouahbi : le fond et la formation

Mohamed Ouahbi : le fond et la formation

À l’occasion du match amical entre le Maroc et l’Équateur ce vendredi, Mohamed Ouahbi va faire ses débuts en tant que sélectionneur des Lions de l’Atlas. Le technicien belgo-marocain se retrouve sur le banc d’une équipe professionnelle à trois mois de la Coupe du monde 2026, après avoir consacré l’ensemble de sa carrière à la formation des jeunes joueurs. Un profil atypique pour une sélection en plein essor.

On parle d’un temps où la CAF n’avait pas besoin d’intervenir pour sacrer le Maroc. Le 19 octobre 2025, les Lionceaux de l’Atlas entraient dans l’histoire, en devenant champions du monde U20 grâce à leur succès face à l’Argentine en finale (2-0). Derrière cette génération talentueuse composée de Yassir Zabiri, Gessime Yassine et Othmane Maamma, se cache Mohamed Ouahbi, un formateur de métier. L’entraîneur de 49 ans guide les siens sur le toit du monde, avec un football basé sur des transitions rapides dans un 4-2-3-1 bien huilé. Ce titre mondial décroché au Chili permet au sélectionneur U20 d’être promu à la tête de l’équipe des moins de 23 ans, en décembre 2025, dans l’optique des Jeux olympiques 2028. Mais Mohamed Ouahbi n’aura jamais l’occasion de diriger les U23. Après la CAN 2025, Walid Regragui quitte son poste de sélectionneur de l’équipe A du Maroc, et la Fédération royale marocaine de football jette son dévolu sur le coach champion du monde junior, officiellement intronisé le 5 mars et lancé dans le grand bain ce vendredi contre l’Équateur.

Une passion au service de la formation

À la différence de son prédécesseur, Mohamed Ouahbi ne laisse pas derrière lui une carrière de footballeur au haut niveau. Né à Schaerbeek, dans la banlieue de Bruxelles, il s’éprend du ballon rond en suivant l’épopée des Lions de Badou Zaki jusqu’en huitièmes de finale de la Coupe du monde 1986, pendant que la Belgique d’Enzo Scifo atteint elle le dernier carré. Malgré cette passion, le Schaerbeekois décide de s’orienter vers l’enseignement et suit une formation d’éducateur. À la suite d’expériences dans des écoles, Mohamed Ouahbi découvre le rôle d’entraîneur au Maccabi Bruxelles, un club juif de la capitale belge. Cette aventure marque un tournant dans son parcours. « Le fait de travailler avec des jeunes, de préparer des séances d’entraînement, m’a beaucoup apporté. […] À cette époque, je n’étais pas très à l’aise devant un groupe , confiait Ouahbi au Bruxelles Bondy Blog en 2016. Quand je donnais cours au tout déb

Par Cheickné Traoré pour SOFOOT.com

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