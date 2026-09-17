Mohamed Ouahbi défend Ez Abde après la polémique du t-shirt

Sur un fil. Après avoir dévoilé la liste des Lions de l’Atlas pour la trêve internationale de septembre, le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi a été interrogé sur la polémique entourant Abde Ezzalzouli. Lundi, l’international marocain avait été la cible de nombreux messages haineux après avoir accepté de revêtir le t-shirt en soutien aux habitants de Ceuta dont le territoire est au cœur de la crise migratoire entre l’Espagne et le Maroc.

Le technicien marocain s’est exprimé à ce sujet en défendant son attaquant : « C’est purement de la maladresse. Personne ne va lui enlever son amour pour le Maroc et son investissement pour l’équipe nationale. Je pense qu’il faut trouver les meilleures solutions pour pouvoir conseiller et prévenir avant ce qui peut arriver». …

MB pour SOFOOT.com