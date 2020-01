Mohamed Hamidi : "Je ne voulais pas d'un remake foot de Bienvenue chez les Ch'tis"

Dans son dernier film, le réalisateur Mohamed Hamidi (La Vache, Jusqu'ici tout va bien...) a choisi de mixer une histoire centrée autour d'héroïnes féminines avec un jeu cher à son cœur : le football. Emmenée par Kad Merad dans le rôle de l'entraîneur bienveillant, une équipe de filles va venir bousculer les codes dans le milieu très fermé du foot-district. Avec comme résultat, une vraie comédie populaire. Entretien passion avec le metteur en scène d'Une belle équipe, qui sort en salles ce mercredi.

Vidéo

Non, tout simplement parce que c'est une idée à laquelle j'ai commencé à réfléchir il y a de cela trois-quatre ans. D'ailleurs, quand j'ai su qu'un film sur les filles de Reims était en cours de développement, j'ai laissé mon projet en suspens. Les deux ne parlent pas de la même chose, le but d', c'était de faire un film avec des héroïnes féminines, bien avant même l'idée de parler de foot. Je voulais que des femmes soient représentées et mises en avant, utiliser cette énergie féminine en traitant le rapport des genres et l'équilibre entre les hommes et les femmes. Et cette comédie, au fond, elle cherche à savoir comment perturber les rôles de chacun et que chacun perde ses repères. Dans ce cas précis, ça intervient lorsque les filles prennent le pouvoir. Ce qui, dans le foot, n'est pas commun puisque c'est un milieu qui reste encore très machiste.Je voulais Lire la suite de l'article sur SoFoot.com