Mohamed Bouhafsi : « PSG-Dortmund, un huis clos surréaliste »

« J'avais l'impression d'être dans Seuls Two d'Éric et Ramzy. Comme si la vie s'était arrêtée. » Au bord du terrain lors de la réception du Borussia Dortmund au Parc des princes (2-0), Mohamed Bouhafsi est l'un des rares privilégiés à avoir pu assister à ce choc des huitièmes de finale. À la fin du match, il revient sur les conditions de la rencontre et confie son ébahissement : « J'ai eu la chance d'assister à un match et un après-match unique. C'était incroyable de voir cette communion et cette union sacrée autour du PSG. La scène était fantastique ! » Dans une enceinte réduite au silence, après le huis clos prononcé par la préfecture de police de Paris, il a eu l'impression d'assister à « un match de district avec Neymar Jr. et Mbappé sur la pelouse ». « J'entendais tout ! Des bruits de crampons aux gueulantes des joueurs en passant par les bruits de passe... Après le match, j'étais au cœur de la célébration, c'était complètement surréaliste ! »

Mais la voix et les indiscrétions de dernières minutes de Mohamed Bouhafsi rythmeront-elles encore les chocs de Ligue des champions cette année ? Rien n'est moins sûr. Puisqu'en raison de l'épidémie de coronavirus, l'avenir de la compétition paraît désormais incertain. « Nous sommes suspendus aux lèvres de l'UEFA et recevons des informations au compte-gouttes. La situation sanitaire étant très difficile, j'espère avant tout qu'il y aura le

