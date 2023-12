Mohamed Bayo : « À Lille, j’étais vu comme un chèque »

09 Mohamed BAYO (hac) during the Ligue 1 Uber Eats match between Olympique Lyonnais and Havre Athletic Club at Groupama Stadium on September 17, 2023 in Lyon, France. (Photo by Christophe Saidi/FEP/Icon Sport)

Après une saison presque blanche à Lille de laquelle il est ressorti avec une réputation de fêtard, le grand Momo Bayo est en train de retrouver des sensations et le sourire du côté du Havre, où il a été prêté un an sans option d’achat. Le n°9 du HAC, bluffant 8e de Ligue 1, évoque avec plein de sagesse ses mésaventures et plein d’ambition la saison des Ciel et Marine, qui reçoivent le PSG ce dimanche.

Salut Momo, la dernière fois qu’on t’a vu, c’était en décembre 2021, sur le marché de Noël de Clermont. Tu étais à l’époque la révélation de la L1 et tu vivais encore chez ta mère. Deux ans plus tard, comment vas-tu ?

Ça va. Depuis, je suis parti à Lille, je n’ai pas trop joué. J’ai fait une saison blanche, même. Là, je retrouve du temps de jeu au Havre où je me sens bien, avec une bonne équipe, des bons gars. Je suis content de mon choix, je ne le regrette pas du tout. Je pense qu’on peut faire des bonnes choses vu la mentalité du club et le projet. Je suis là pour me remettre en selle et aspirer à d’autres projets ensuite.…

Propos recueillis par Adrien Hémard-Dohain et Matthieu Pécot pour SOFOOT.com