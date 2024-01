Mohamed Amoura : « Il y quatre ans je n’avais rien, aujourd’hui je joue avec Mahrez »

Nouvelle sensation du football algérien, Mohamed Amoura brille en club avec l'Union saint-gilloise. De bon augure pour les Verts, avant leur départ pour la CAN en Côte d'Ivoire. Entretien avec un attaquant de goût.

Bonjour Mohamed. À mi-saison, te voilà meilleur buteur du championnat belge pour ta première saison à l’Union. Quel bilan fais-tu ?

Je suis vraiment satisfait, et ça me convainc que je peux encore faire mieux. Mon transfert s’est finalisé assez tard, donc ça a un peu retardé ma préparation d’avant-saison. Mais j’avais déjà un visuel sur le schéma tactique de l’équipe et les envies du coach, ce qui m’a permis de rattraper le temps et de réaliser mes performances actuelles.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com