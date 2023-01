Modeste M'Bami : la belle parenthèse colombienne

En 2014, le regretté Modeste M'Bami, décédé samedi dernier à seulement 40 ans, s'était envolé pour la Colombie. Une surprenante pige aux Millonarios Bogotá, avec le plaisir de jouer comme leitmotiv.

Mentor et couleurs vives

Aller monnayer son talent déclinant en Asie ou au Moyen-Orient est le lot assez banal des joueurs qui peuvent revendiquer quelques années fastes sur les pelouses d'Europe de l'Ouest. Pour Modeste M'Bami, cela avait été la Chine (Dalian Aerbin), puis l'Arabie saoudite (Al-Ittihad), des destinations à l'atterrissage amorti par des émoluments rondelets. Dans les années 1950, bien avant notre époque globale, le championnat colombien avait aussi su attirer des noms, qui étaient eux encore dans la force de l'âge. C'était l'époque d', quand les bien nommés Millonarios Bogotá avaient loué à prix d'or le talent d'Alfredo Di Stéfano, avant que l'Argentin ne décolle pour l'Europe, destination le Real Madrid. Ce championnat-là n'avait rien à voir avec celui où débarquerait Modeste M'Bami en février 2014. À Bogotá, Cali ou Medellín, il n'y avait plus que des clubs désargentés, pillés par leurs homologues mexicains, brésiliens ou argentins., renseigne le journaliste d'Orlando Ascensio.Une arrivée dans le club ambassadeur accueillie avec circonspection.Que venait faire M'Bami en Colombie ? La réponse prend la forme d'un petit homme à la chevelure grise tenace et aux sourcils broussailleux. Il est espagnol, érudit et a la réputation d'être le mentor de Pep Guardiola, qui avait lui aussi surpris en son temps en allant le rejoindre au Mexique, en 2006, pour finir sa carrière aux Dorados Sinaloa., éclaire l'ex-international colombien Fabián Vargas.Pour imprimer sa patte, ce jeu de position cérébral, l'entraîneur mise notamment sur ces deux joueurs qu'il connaît bien pour les avoir dirigés à Almería, où ils avaient ferraillé dans la deuxième partie de tableau de la Liga de 2009 à 2011. Au "Millo", un vent nouveau souffle alors. On parle de projet à long terme, de renforcement du centre de formation, et Lillo est accompagné par son compatriote José Portelos, néo-directeur sportif.