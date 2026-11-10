Modèle démocratique, musique et "Requins bleus": cinq choses à savoir sur le Cap-Vert

Le port de Mindelo, sur l'île de Sao Vicente, le 27 mai 2026 au Cap-Vert ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

Les électeurs du Cap-Vert, petit archipel lusophone d'Afrique de l'Ouest, sont appelés à se rendre aux urnes dimanche pour élire leur président.

Cette ancienne colonie portugaise est réputée pour sa stabilité politique et sa bonne gouvernance. Voici cinq choses à savoir sur le "petit pays".

1 - Un modèle démocratique en Afrique:

Le Cap-Vert, situé à environ 600 kilomètres au large du Sénégal, fait figure d'exception dans une Afrique de l'Ouest où se sont multipliés ces dernières années coups d'Etat et autoritarismes de juntes.

Après son indépendance, l'archipel a d'abord connu un régime de parti unique, jusqu'en 1990, avant l'instauration du multipartisme et les premières élections démocratiques.

À l'issue des législatives de mai 2026, le pays a vécu sa quatrième alternance pacifique.

Le pays a choisi lors de son indépendance du Portugal en 1975 un système parlementaire plutôt que présidentiel.

De 2011 à 2016, et de 2021 à 2026, un gouvernement et un président de la République de couleurs politiques différentes ont cohabité dans le pays.

2 - La success story des "Requins bleus":

Des joueurs de l'équipe nationale cap-verdienne des Requins bleus arrivent pour un entraînement au stade municipal de Santa Cruz le 23 mai 2026 avant leur première participation à la Coupe du Monde de football 2026 ( AFP / Patrick MEINHARDT )

Si le Cap-Vert était déjà réputé mondialement pour sa musique, la performance hors du commun de l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde 2026 a propulsé l'archipel sur la scène internationale.

Lors de sa toute première participation au Mondial de football, l'ébouriffante sélection s'est hissée jusqu'aux 16èmes de finale, où les Requins Bleus ont poussé les finalistes argentins en prolongation (3-2 a.p).

Le gardien Vozinha a été l'une des principales attractions de la compétition, avec des performances héroïques du haut de ses 40 ans.

3 - Une énorme et vitale diaspora:

Un marché municipal à Mindelo, sur l'île de Sao Vicente au Cap-Vert, le 26 mai 2026 ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

Les Cap-Verdiens à l'extérieur de l'archipel sont trois fois plus nombreux que les quelque 550.000 habitants de l'intérieur de cet archipel volcanique de dix îles - dont neuf habitées -, d'une superficie de 4.030 km2.

On estime qu'environ 1,5 million de Cap-Verdiens et de leurs descendants (jusqu'à la quatrième génération), vivent en dehors du pays, essentiellement aux États-Unis et au Portugal.

Pendant des décennies, les Cap-Verdiens ont dû migrer, confrontés à une pauvreté endémique et des famines notamment aux 18ème et 19ème siècle, et jusque dans les années 40 et 50.

Ce pays au climat semi-aride et sujet à des sécheresses a peu de ressources propres.

L'envoi d'argent depuis l'étranger par la diaspora a représenté 284 millions d'euros en 2025. Ces transferts représentent environ 12% du PIB du Cap-Vert.

4 - Le tourisme, secteur clé:

Le Cap-Vert est très dépendant du tourisme qui représente 25% du PIB du pays.

Un habitant passe le 27 mai 2026 à Mindelo, sur l'île de Sao Vicente, devant une fresque murale commémorant la mémoire de la chanteuse cap-verdienne Cesaria Evora, devenue une icône internationale ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

L'archipel est réputé pour son tourisme balnéaire dans les îles de Sal et Boa Vista, avec ses eaux turquoises, ses plages immaculées. Mais le pays favorise aussi un tourisme vert.

Sur l'île de Sao Vicente et sa capitale Mindelo, dotée d'une magnifique baie, les touristes partent sur les traces de la chanteuse Cesaria Evora et de la culture artistique de l'île.

Santo Antao connaît une notoriété croissante parmi les randonneurs venus découvrir des paysages montagneux volcaniques aux dénivelés impressionnants. L'île de Fogo est réputée pour son volcan et sa culture du café et du vin.

Après la Coupe du Monde 2026, les réservations de vols et d'hôtels ont bondi.

Le Cap-Vert a accueilli environ 1,25 million de touristes dans ses hôtels en 2025, soit une augmentation de 6% par rapport à 2024, en provenance essentiellement de pays européens.

5 - Cesaria Evora et le pays de la musique:

La chanteuse cap-verdienne Ceuzany Pires chante lors du tournage d'un clip vidéo d'une des chansons de son dernier album, le 25 mai 2026, dans un restaurant à Mindelo, au Cap-Vert ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

La chanteuse Cesaria Evora a fait connaître au monde entier la "morna", l'un des nombreux styles de musique du Cap-Vert.

Devenue une icône internationale, l'inoubliable interprète du titre "Sodade" - ce sentiment capverdien mêlant nostalgie, mélancolie, souffrances de l'exil et attachement à la terre natale - et "Miss Perfumado" est décédée en 2011.

Aujourd'hui, beaucoup d'artistes à travers le monde viennent séjourner dans l'archipel et s'inspirer de la richesse de sa musique, et des nouveaux talents cap-verdiens se font de plus en plus connaître à l'international.

Au Cap-Vert, la musique est omniprésente dans la vie de tous les jours, dans les maisons, dans les bars, dans les évènements familiaux, dans les fêtes religieuses...