Mode: Fendi se sépare de son directeur artistique Kim Jones

Le styliste britannique Kim Jones sur le podium à l'issue du défilé de la collection FendiWomenswear automne/hiver 2024-2025, lors de la Fashion Week de Milan, le 21 février 2024 ( AFP / Marco BERTORELLO )

La maison italienne Fendi a annoncé vendredi le départ de son directeur artistique Kim Jones, arrivé il y a quatre ans, sans préciser qui lui succédera.

"Kim Jones et Fendi annoncent aujourd'hui conjointement que Kim Jones quitte ses fonctions de directeur artistique des collections femme et couture de la Maison", indique dans un communiqué la maison romaine, propriété du géant du luxe français LVMH.

Kim Jones garde toutefois ses fonctions au sein de Dior Homme, également propriété de LVMH. Le créateur anglais de 51 ans avait succédé en septembre 2020 au mythique Karl Lagerfeld.

"Kim Jones a contribué de façon significative à l'héritage créatif de la marque, intégrant harmonieusement son esthétique moderne et interculturelle à l’histoire de la Maison", salue Fendi, soulignant que "tout au long de ces quatre années de collaboration, le travail de Kim Jones n’a été guidé que par la passion et la créativité".

"Kim Jones est un créateur d’un grand talent qui a apporté, au cours de ces quatre dernières années, sa vision singulière et multiculturelle à Fendi. Je tiens à le remercier pour sa contribution et me réjouis de voir sa créativité continuer à s’exprimer chez Dior Men", a réagi de son côté le PDG de LVMH, Bernard Arnault, cité par le communiqué.

Kim Jones a présenté sa dernière collection en septembre à la Fashion Week de Milan pour la mode femme printemps-été 2025, alors que Fendi célèbrera son centenaire l'année prochaine.

Le départ de Kim Jones marque l'énième rebondissement dans le jeu de chaises musicales agitant le secteur de la mode, confronté à un ralentissement après des années de croissance à deux chiffres.

Cette situation pousse les maisons à restructurer (un changement de pied qui a entraîné la première grève chez Gucci en novembre 2023), à réorganiser leurs équipes (d'où un mouvement de chaises musicales des PDG et des directeurs artistiques des grandes maisons), et à diversifier leurs activités (notamment dans l'hôtellerie de luxe).