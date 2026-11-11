Mobilisation intacte, impasse diplomatique : 500e jour de détention pour Christophe Gleizes en Algérie

Sylvie Godard (g), mère de Christophe Gleizes, son beau-père, Francis Godard (2e d), et le maire de Paris, Emmanuel Grégoire (2e g), lors d’une conférence de presse avant un match de football de solidarité marquant le 500e jour de détention en Algérie du journaliste sportif français, le 11 novembre 2026 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Un match de football solidaire à Paris mais toujours aucune perspective de libération : un hommage a été rendu mercredi à l'occasion des 500 jours de détention du journaliste français Christophe Gleizes, dont la famille a été reçue au Quai d'Orsay, sur fond d'impasse diplomatique avec Alger.

Alors que les espoirs d'un retour en France oscillent au gré de l'évolution des relations franco-algériennes, le monde du football poursuit sa mobilisation.

Un match de solidarité organisé mercredi soir à Paris par Reporters sans frontières (RSF) et la Ville de Paris doit réunir une quarantaine de personnalités du sport, des médias et de la culture pour réclamer la libération du collaborateur du magazine So Foot.

Parmi les participants annoncés figurent les anciens internationaux français Robert Pires et Vikash Dhorasoo, le maire de Paris Emmanuel Grégoire, le comédien Denis Podalydès, la chanteuse Asfar Shamsi ou encore les journalistes Florence Aubenas, Élise Lucet, Hervé Mathoux et Edwy Plenel.

L'acteur Denis Podalydès participe à un match de football de solidarité marquant le 500e jour de détention en Algérie du journaliste sportif français, le 11 novembre 2026 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Cette mobilisation intervient alors que les démarches entreprises par Paris n'ont jusqu'à présent débouché sur aucune avancée.

En attendant une percée diplomatique, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a reçu mercredi après-midi la mère, le beau-père et le frère de Christophe Gleizes.

"Le ministre leur a exprimé son soutien et leur a fait part de la pleine mobilisation de la diplomatie française pour obtenir la libération sans délai et le retour en France de notre compatriote", a indiqué le porte-parole du ministère à l'AFP.

"Bonnes intentions"

Le dernier espoir d'une issue par la voie diplomatique remonte au printemps lorsque le ministre de la Justice Gérald Darmanin s'était rendu à Alger.

Le ministre français de la Justice Gérald Darmanin (d) et son homologue algérien Lotfi Boudjemaa, le 18 mai 2026 à Alger ( AFP / - )

Il y avait rencontré le président Abdelmadjid Tebboune et évoqué le cas Gleizes avec les autorités algériennes.

Depuis, le dossier n'avance plus. À Paris, on redoute que les autorités algériennes attendent la tenue de l'élection présidentielle de 2027.

Christophe Gleizes a été arrêté en mai 2024 alors qu'il réalisait un reportage sur le club de football de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK), avant d'être placé sous contrôle judiciaire. En juin 2025, il a ensuite été condamné à sept ans de prison pour apologie du terrorisme puis incarcéré.

La condamnation, prononcée en pleine crise diplomatique entre Paris et Alger sur le dossier du Sahara occidental, avait été confirmée en appel en décembre 2025, malgré les protestations de ses avocats et de RSF, qui dénoncent un dossier "vide".

La justice algérienne lui reproche des contacts avec des personnes liées au Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie (MAK), classé organisation terroriste par Alger, ainsi que la détention de publications considérées comme contraires à "l'intérêt national".

Lors de son procès en appel, le journaliste avait reconnu des "erreurs malgré (ses) bonnes intentions", admettant notamment avoir sollicité un visa touristique plutôt qu'un visa de presse pour son séjour en Algérie.

"Aucun espoir"

Pour les proches du journaliste, ce triste cap des 500 jours illustre l'enlisement du dossier.

Un portrait du journaliste Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie, le 29 janvier 2026 à Montpellier ( AFP / Gabriel BOUYS )

"500 jours, c'est un chiffre pour la plupart des gens. Mais pour nous, c'est une réalité un peu tragique : c'est 500 jours de liberté confisquée pour Christophe, c'est 500 jours d'attente pour nous. Nos vies sont suspendues à une décision que l'on attend depuis le début. C'est 500 jours de trop", a déclaré à l'AFP sa mère, Sylvie Godard.

Dimanche, sa grand-mère Georgette Belle, âgée de 102 ans, avait confié au quotidien régional La Dépêche : "À l'âge que j'ai, je sais que mes jours sont comptés, je n'ai aucun espoir de le revoir".

Les soutiens politiques se sont également multipliés.

Dans un communiqué mercredi, le Parti socialiste a estimé que "Christophe Gleizes n'a fait que son métier : enquêter, écouter, raconter. Rien de cela n'est un crime".

Le PS a appelé les autorités algériennes à le libérer "sans délai" et exhorté le gouvernement français à mobiliser "toutes les voies de dialogue" pour obtenir son retour.

"Cette cause doit nous rassembler au-delà des appartenances politiques", a-t-il ajouté alors que les relations houleuses entre la France et l'Algérie représentent un sujet de clivage dans le débat politique en France.