Mobilisation du 5 décembre : salariés grévistes, quels sont vos droits ?

Qu'ils soient avocats, professeurs, infirmiers cheminots ou encore électriciens, pour certains, ils feront grève pour la première fois ce 5 décembre. Un droit, protégé par la Constitution, dont les modalités peuvent varier selon les secteurs. Le point sur les droits, et devoirs, des salariés. Dois-je prévenir mon employeur ?Les salariés du secteur privé ne sont pas obligés de déposer de préavis, ni de prévenir par avance l'employeur. « La grève peut être déclenchée à tout moment », précise Julien Hadjadj, avocat spécialisé du cabinet Jadde. L'employeur doit néanmoins être au fait des revendications du salarié. « Pour cela, il n'y a pas de formalité particulière. On admet l'idée que ce soit les syndicats qui préviennent les ressources humaines, on admet également un tract syndical... ».La situation est différente pour les salariés du secteur public. Ils doivent déposer un préavis entre cinq et deux jours avant le début de la grève. « Ce délai doit normalement permettre la négociation entre l'employeur et les salariés », précise le conseil.Puis-je faire grève seul ?Pas dans tous les cas. La grève suppose en effet une « cessation collective » du travail. « Il faut se mettre d'accord avec d'autres salariés, pas forcément des organisations syndicales, sur des revendications professionnelles ». Mais dans le cadre d'une grève générale et interprofessionnelle, comme le 5 décembre, le syndicat Force Ouvrière explique sur son site qu'un salarié pour se mettre en grève, seul, sur son lieu de travail. LIRE AUSSI > Grève du 5 décembre : nos conseils pour se déplacer malgré toutPuis-je être présent sur mon lieu de travail si je suis gréviste ?Oui, tant que les autres salariés ne sont pas empêchés de travailler. « La grève avec occupation des locaux est licite, tant qu'il n'y a pas de troubles ou de danger », rappelle Julien Hadjadj.Puis-je faire grève seulement quelques ...