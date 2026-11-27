Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez à la sortie de l'Elysée après le conseil des ministres, le 25 novembre 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a demandé aux préfets et responsables de sécurité de prêter attention aux marchés de Noël, qui "constituent une vulnérabilité supplémentaire", en marge de la mobilisation sociale de samedi, selon un télégramme consulté vendredi par l'AFP.

"Malgré une baisse notable du volume de participation le 21 novembre, des appels à reconduire le mouvement pour un Acte VII le samedi 28 novembre ont été relayés sur les réseaux sociaux", rappelle le ministre en préambule de ce télégramme daté de jeudi.

"A l'instar des samedis précédents, cette journée comportera le risque de voir plusieurs cortèges non autorisés se former, dans le but de rechercher l'affrontement avec les forces de l'ordre, cibles d'une hostilité entretenue par certaines mouvances radicales violentes et se rendre dans les centres-villes avec un risque de commission de dégradation", explique-t-il encore, précisant que "les ouvertures des marché de Noël constituent une vulnérabilité supplémentaire en termes de risques aux biens".

En outre, ajoute ce télégramme, "la mouvance d'ultra gauche et d'extrême gauche radicale" appelle "à converger vers les rassemblements contre les violences faites aux femmes".

Pour éviter les débordements, Laurent Nuñez demande donc aux préfets de "prendre les mesures de police administratives nécessaires" tout en mettant en place des contrôles de flux en amont des rassemblements, un pré-positionnement de forces mobiles et des "interventions systématiques en cas d'atteintes contre les personnes et les biens".

"Je vous rappelle enfin mes instructions constantes en matière d'usage des moyens de forces intermédiaires par les policiers et les gendarmes: pas de restrictions de principe sur les moyens employés mais un usage proportionné conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur", écrit enfin le ministre.

Par ailleurs, un autre télégramme, signé cette fois par le directeur général de la police nationale Louis Laugier, précise que la suspension à titre conservatoire de la cartouche de 40 mm à effet assourdissant "est étendue jusqu'à nouvel ordre à toutes les situations opérationnelles".