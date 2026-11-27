Mobilisation de la jeunesse: où en sont les promesses du gouvernement ?

Manifestation à l'appel du collectif Interfac et de syndicats de l'enseignement supérieur le 26 novembre 2026 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Après plus de deux mois de contestation, l'exécutif peine toujours à éteindre la mobilisation de la jeunesse. Si plusieurs mesures ont déjà été annoncées sur Parcoursup, les moyens ou encore les effectifs de classes, de nouvelles annonces sont attendues dans les prochains jours.

Tour d'horizon des principales mesures déjà engagées ou encore en discussion.

Où en est la réforme de Parcoursup ?

Fin octobre, le gouvernement a mis sur la table plusieurs mesures présentées comme une réponse aux principales revendications des lycéens et des étudiants.

La plus symbolique concerne Parcoursup, devenu l'un des principaux points de cristallisation de la colère, que l'exécutif s'est engagé à remplacer en 2028, après une phase de réforme dès 2027. D'ici là, les critères de sélection des formations devront être davantage explicités et les refus justifiés.

Le projet reste néanmoins à concrétiser. Le remplacement de la plateforme d'orientation post-bac nécessite l'adoption d'un projet de loi, une perspective qui pourrait se heurter à un calendrier politique contraint à quelques mois de l'élection présidentielle.

Ces annonces n'ont par ailleurs pas convaincu l'intersyndicale de la jeunesse (Fage, Unef, Union étudiante et USL), qui continue de réclamer la suppression de la plateforme d'orientation post-bac. Début novembre, ces organisations ont claqué la porte de la réunion du comité chargé de préparer sa réforme, rejetant la présence de parlementaires d'extrême droite.

Elles ont depuis demandé un nouvel entretien avec le ministre de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste, pour l'heure sans réponse.

Combien de places supplémentaires dans le supérieur ?

Manifestation à l'appel du collectif Interfac et de syndicats de l'enseignement supérieur le 26 novembre 2026 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le gouvernement a annoncé la création de 15.000 places supplémentaires dans l'enseignement supérieur, principalement en BTS et en IUT (bac +2), avec un effort concentré sur l'Île-de-France, où la tension est la plus forte.

L'exécutif a ensuite ajouté 5.000 places supplémentaires en licence. Le syndicat Snesup-FSU souligne toutefois que ces ouvertures n'ont pas été accompagnées, à ce stade, d'annonces de créations de postes d'enseignants ou d'enseignants-chercheurs dans les universités.

Pour les seules 10.000 places de BTS annoncées fin octobre, le gouvernement prévoit en revanche la création de 1.200 postes d'enseignants, une mesure qui doit encore être intégrée au projet de loi de finances (PLF) pour 2027 par voie d'amendement.

Ces annonces demeurent toutefois très éloignées des revendications des organisations de jeunesse, qui réclament l'ouverture de 250.000 places supplémentaires.

Côté vie étudiante, l'exécutif s'est également engagé à indexer les bourses sur l'inflation et à revoir leurs critères d'attribution pour réintégrer certains étudiants devenus inéligibles au fil des années. Là aussi, la mesure doit encore être traduite dans le budget 2027.

Qu'en est-il du plafonnement des classes et des créations de postes ?

Le gouvernement s'est engagé à limiter à 28 élèves les classes de seconde à partir de la rentrée 2027 dans la moitié des lycées publics, en ciblant en priorité les plus défavorisés, avant une généralisation en 2028.

Le ministre de l'Éducation Edouard Geffray quitte l'Elysée après le conseil des ministres le 25 novembre 2026 à Paris ( AFP / LOU BENOIST )

Devant le Sénat, le ministre de l'Éducation Edouard Geffray a indiqué mercredi que ses services travaillaient avec les régions pour identifier les établissements concernés.

Pour accompagner cette mesure, l'exécutif a promis d'annuler les 836 suppressions de postes prévues dans le second degré à la rentrée 2027 et de créer 500 postes supplémentaires dans les lycées. Il prévoit également la création de 200 postes supplémentaires d'infirmiers, de psychologues et d'assistants sociaux, en plus des 300 postes initialement annoncés.

Concernant les remplacements, le gouvernement avait annoncé dès octobre la mobilisation de 3.000 enseignants titulaires remplaçants (TZR), qui sont désormais pour la "plupart affectés", selon Edouard Geffray. Les 920 recrutements de contractuels seront par ailleurs pérennisés.

Ces mesures doivent toutefois encore être traduites dans le PLF.

Quelles nouvelles annonces sont encore attendues ?

Après plusieurs semaines de travail avec les organisations syndicales, le ministre de l'Éducation doit présenter dans les prochains jours des mesures concernant les emplois du temps, le contrôle continu et l'orientation.

Edouard Geffray s'est dit prêt à supprimer le contrôle continu en première, tout en soulignant que ce n'était pas forcément la volonté des lycéens.

En ce qui concerne les emplois du temps, le ministre devrait revenir sur le nombre de combinaisons des enseignements de spécialité actuellement proposées en terminale et en première afin de rendre les emplois du temps plus cohérents et équilibrés.

Ces mesures devraient s'inscrire dans la continuité des annonces déjà faites fin octobre sur la garantie d'une pause méridienne d'au moins une heure.