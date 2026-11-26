Mobilisation de la jeunesse : les organisations veulent maintenir la pression malgré le recul des blocages

Des représentants de syndicats étudiants brandissent une banderole lors d'une manifestation sur la place de la République à Paris, le 21 novembre 2026 ( AFP / Guillaume Saligot )

Après plus de deux mois de contestation, la jeunesse mobilisée assure rester déterminée malgré le recul des blocages, accusant le gouvernement de miser sur un essoufflement progressif du mouvement à travers une stratégie de "pourrissement".

"On va continuer à se mobiliser jusqu'à obtenir gain de cause", assure à l'AFP Manon Moret, secrétaire générale de l'Unef.

Une nouvelle journée de mobilisation nationale est organisée jeudi dans l'enseignement supérieur à l'appel d'une intersyndicale d'étudiants et de personnels qui dénonce des réponses gouvernementales "insuffisantes", malgré l'annonce de 20.000 places supplémentaires dans le supérieur et le remplacement annoncé de Parcoursup.

À Paris, un cortège doit relier à partir de 14H00 la Bastille au Panthéon.

Après un pic de mobilisation entre début et mi-octobre, marqué par plus de 1.000 lycées et jusqu'à 40 % des établissements publics d'enseignement supérieur perturbés selon le gouvernement, le mouvement lancé mi-septembre se maintient mais de façon plus dispersée.

Dans le supérieur, la part d'établissements perturbés oscille depuis une dizaine de jours entre 20 % et 25 %, selon le ministère.

"Le mouvement reflue mais l’intensité grimpe, avec une hausse des violences et des blocages sauvages", a estimé le ministre de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste, dans un entretien au Parisien, appelant à ce que les blocages cessent.

"On a perdu des étudiants, comme pendant le Covid", prévient-il.

"On n'a pas du tout l'impression que ça baisse", affirme Suzanne Nijdam, présidente de la Fage.

À Toulouse, l'université Jean-Jaurès reste fermée administrativement jusqu'au 29 novembre, tandis qu'à Lille plusieurs sites ont vu leur fermeture reconduite cette semaine. À Lyon, les deux campus de Lyon 2 demeuraient bloqués mercredi. À Nantes, les enseignements sur les campus Tertre et Lombarderie ont basculé en distanciel jusqu'au 1er décembre.

"Radicalisation"

Côté lycées, le ministre de l’Éducation, Édouard Geffray, a assuré lundi que le nombre d'établissements bloqués n'avait "jamais été aussi peu élevé" depuis le début de la contestation, avec entre 15 et 20 lycées concernés la semaine dernière.

Mais "là où ça continue, c'est particulièrement pénible", commente Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du SNPDEN-Unsa, premier syndicat des chefs d'établissement, en évoquant notamment des "tirs de mortiers en intérieur".

Un mortier a notamment été tiré mercredi matin à l'intérieur du lycée Couffignal à Strasbourg, conduisant à la chute d'éléments du faux plafond du premier étage.

À Rennes, après la suspension des cours en présentiel au lycée Bréquigny puis au lycée Zola, les tensions se sont également accrues au lycée Jean-Macé avec la reprise des blocages lundi.

Selon un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR), le mouvement a connu une "rupture" après les vacances de la Toussaint et s'est maintenu dans certains établissements "dans une dynamique contestataire de +radicalisation+ et de +jusqu'au-boutisme+".

Les inspecteurs distinguent par ailleurs des lycées où "la politisation des revendications et des acteurs constitue le moteur du mouvement" et évoquent le rôle joué localement par certains soutiens politiques issus de LFI ou de Révolution Permanente notamment.

Des mobilisations après Noël ?

De son côté, l'Union syndicale lycéenne (USL) assure constater depuis lundi "une forme de regain du mouvement". "La stratégie du pourrissement ne marche pas", martèle l'organisation qui appelle, avec le reste de l'intersyndicale de la jeunesse (USL, Fage, Unef, Union étudiante) à une nouvelle mobilisation mardi aux côtés de la fonction publique.

L'USL participera également au mouvement de l'enseignement supérieur prévu jeudi.

À Toulouse, plusieurs blocages sont notamment annoncés pour jeudi, après une semaine relativement calme. "Ce n'est pas un essoufflement, ça repartira la semaine prochaine, même si le pic est probablement passé", explique à l'AFP Anton Pichon-Pustoc'h, figure du mouvement lycéen local.

Dans le Rhône, les lycées jugés sensibles font l’objet jeudi d’un arrêté préfectoral anti-rassemblement, a indiqué la préfecture.

Pour tenter de désamorcer la crise, le gouvernement a annoncé fin octobre une série de mesures et Édouard Geffray doit faire dans les jours qui viennent de nouvelles annonces notamment sur les emplois du temps et le contrôle continu en première.

"Ce n'est pas trop tard pour répondre à la jeunesse", estime Sabrine Kharbach, porte-parole de l'Union étudiante.

À l'approche des examens universitaires, la question des évaluations constitue désormais un sujet majeur de préoccupation. "Le gouvernement compte aujourd'hui sur la peur des examens pour empêcher les étudiants de continuer à se mobiliser", accuse Manon Moret.

Mais cette dernière prévient : faute de nouvelles annonces gouvernementales "avant Noël, c'est évident que les mobilisations reprendront à partir du mois de janvier."