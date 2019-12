Mobilisation contre la réforme des retraites : « Il n'est pas interdit de penser que le gouvernement se cherche une porte de sortie »

Isabelle Lespinet-Moret, maîtresse de conférences à l'université Paris-X-Nanterre, a répondu aux questions sur la mobilisation, son contexte historique ou encore ses possibles répercussions.

Alors que plus de 800 000 personnes (selon le ministère de l'intérieur) ont défilé à travers le pays contre la réforme des retraites, jeudi 5 décembre, et que les syndicats ont appelé à une nouvelle journée d'action mardi 10, quels enseignements tirer de ces premiers jours de mouvement ? Comment la suite de la mobilisation s'annonce-t-elle ? Isabelle Lespinet-Moret, maîtresse de conférences à l'université Paris-X-Nanterre et et directrice adjointe du Centre d'histoire sociale des mondes contemporains, a répondu aux questions des internautes sur la mobilisation, son contexte historique ou encore ses possibles répercussions.

Bercau : Les manifestations en France de ces quarante dernières années ont-elles déjà réuni autant de monde autour d'un texte ou d'un projet de loi (dont le contenu n'est pour l'heure pas encore arrêté) ?

Isabelle Lespinet-Moret : Bonjour, le mouvement de 1995 est le dernier avant celui-ci à avoir mobilisé autant de grévistes et de manifestants depuis 1968. Les mouvements de grève contre les plans de réforme de la Sécurité sociale ou des retraites en 2000, 2010 ont échoué à contrer la réforme gouvernementale. Les syndicats ne sont pas parvenus à mobiliser de façon aussi importante qu'en 1995 ou qu'aujourd'hui.

Les politistes observent également que dans les mouvements, depuis 1995, la manifestation et la « journée d'actions » ont détrôné la grève comme pratique contestataire la plus répandue. On a assisté précédemment à une dissociation de la grève et de la manifestation qui historiquement étaient liées.

