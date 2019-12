Mobilisation contre la réforme des retraites : comment les grévistes comptent tenir financièrement

Le mouvement contre la réforme des retraites semble bien parti pour durer, au moins plusieurs jours. Du coup, une question se pose : comment les grévistes comptent-ils tenir financièrement ?Car les salariés en grève ne sont pas payés lorsqu'ils cessent le travail, sauf en cas d'accord avec la direction après coup. Mais cela n'est jamais arrivé à la SNCF ou à la RATP, où la mobilisation sociale est très forte. Ces deux entreprises ont, par le passé, simplement parfois étalé sur plusieurs mois les retenues sur salaire.Or, « une grève, ça coûte », résume Thierry Babec, secrétaire général de l'Unsa-RATP, premier syndicat de l'entreprise. Du coup, les syndicats s'organisent pour assurer la « survie » financière du mouvement, alors qu'une deuxième journée de manifestations est annoncée ce mardi, cinq jours après la première. Caisses de grèveSolution la plus classique : les caisses de grève. Certains syndicats mettent historiquement de côté une partie des cotisations de leurs adhérents, et le pot commun est ensuite redistribué entre les grévistes selon leurs besoins. « Ce n'est évidemment pas à l'initiative de l'employeur et celui-ci ne peut pas l'empêcher, car c'est tout simplement un moyen pour les salariés de collecter des fonds pour financer leur action », nous précise l'avocat Haiba Ouaissi, du cabinet Cassius.Parmi les syndicats ou leurs branches, tout le monde n'a pas de caisse de grève. La CGT ou Force ouvrière ont la leur au niveau national, sans que l'on connaisse leurs montants. « On fait appel à solidarité avec les autres corporations, mais surtout à partir de plusieurs jours de grève, quand ça commence à devenir compliqué », souligne Pascal Le Lausque, responsable national des activités courrier et colis à la CGT FAPT (Fédération des activités postales et de télécommunications). L'Unsa RATP, en revanche, n'a pas de caisse de grève, nous indiquent ses ...