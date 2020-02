Mobilier: Emma- The Sleep Company dépose une offre de reprise pour Dunlopillo

Emma - The Sleep Company, un groupe de literie basé à Francfort, a déposé une offre de reprise pour le fabricant de matelas Dunlopillo, qui avait été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris courant décembre.

Le groupe Emma, après avoir racheté et "redressé avec succès la marque Dunlopillo en Allemagne" en 2016, souhaite "poursuivre ce mouvement en France", indique la société dans un communiqué mercredi.

Dans le cadre du rachat de Dunlopillo France et avec le concours d'un partenaire industriel, Emma a l'intention de renforcer le développement de sa production de matelas en France, sous les marques Emma et Dunlopillo, poursuit le communiqué, qui précise qu'Emma et son partenaire chercheront à sauvegarder le plus grand nombre d'emploi possible.

Dunlopillo emploie 217 salariés sur deux sites dans les Yvelines, à Limay et Mantes-la-Jolie.

Il avait été placé en redressement judiciaire à la demande de Paris Bedding, la société qui regroupe l'activité Dunlopillo. Cette marque fait partie de la holding Adova qui compte d'autres marques de literie (Simmons, Treca).