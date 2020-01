MMA : McGregor, l'homme qui a révolutionné son sport

Il est sans conteste la plus grande star de MMA (Mixed Martial Arts), sport de combat qui devrait être légalisé en mars en France. Conor McGregor, Irlandais de 31 ans, est même le seul combattant connu en dehors de l'octogone, la cage qui symbolise cette discipline où tous les coups sont permis.« The Notorious » (le « célèbre », son surnom) remonte sur le ring dans la nuit de samedi à dimanche 19 janvier (4 heures, en direct sur RMC Sport 2) à Las Vegas (Etats-Unis), face à l'Américain Donald Cerrone, dit le « cow-boy », après plus d'un an d'absence et plusieurs annonces de retraite.Quatre millions de dollars pour son combat de rentrée« Conor McGregor est pour tout le monde dans le MMA, un game changer, un homme qui a tout révolutionné, rappelle Fernand Lopez, le patron de la MMA Factory à Paris. Il a fait sortir notre sport de l'anonymat et de la niche dans laquelle il était cantonné. Sans lui, vous ne parleriez de notre discipline. » Pour Fernand Lopez, McGregor est « une des plus grandes stars du sport dans le monde, tous sports confondus ». « Tout ce qui arrive, c'est beaucoup grâce à lui : en regardant son parcours, beaucoup de gamins peuvent aussi se dire que tout est possible, souligne-t-il. J'espère qu'on pourra le voir combattre en France en 2021. Ce serait comme voir le basketteur LeBron James. » I told you @Reebok and I had something big for you. McGregor in #ZigKinetica!On sale globally on February 21st. pic.twitter.com/ScP20OjGEq-- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 12, 2020 Star de l'octogone, qui va toucher pour son seul combat de rentrée plus de 4 millions de dollars (3,6 millions d'euros), l'Irlandais roux et barbu (1,75 m, 77 kg) est à la tête d'une fortune estimée à 47 millions de dollars (42, 4 millions d'euros). Sur les réseaux sociaux, McGregor compte 7,7 millions d'abonnés sur Twitter et plus de 33 millions sur Instagram.«Il est comme tout le monde avec ses ...