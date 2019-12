MMA : le ministère repousse l'arrivée du sport de combat en France

C'est un coup bas pour le MMA. Les passionnés de mixed martial art, ce sport de combat extrême, devront encore patienter quelques mois avant de voir leur sport favori débarquer dans l'Hexagone. Les compétitions qui devaient être initialement autorisées à partir du 1er janvier prochain chez nous, ne le seront finalement qu'à partir de février, voire plus tard encore. La popularité pour ce sport sulfureux, qui permet les coups au sol et les étranglements, ne cesse de croître dans le monde, poussé notamment par la surpuissante organisation américaine de l'Ultimate Fighting Championship (UFC).La France, cependant, restait l'un des derniers pays au monde à interdire les événements de MMA. Une situation qui devait prochainement changer. Le ministère de la jeunesse et des sports a lancé en juin un « appel à manifestation d'intérêt » auprès des fédérations. L'objectif était d'accorder à partir du 1er janvier 2020, une délégation pour l'organisation des pratiques amateur et de compétition de cette discipline extrême. Le sésame pour des combats de MMA en France.Six fédérations en liceC'était sans compter sur la Fédération sportive et gymnique du travail, qui est multisport. Exclue de l'appel à manifestation d'intérêt général, initialement réservée aux fédérations délégataires d'une discipline de sports de combat et/ou d'arts martiaux, elle a obtenu du ministère de participer au tour de table. Mais cela a bousculé le planning. Les fédérations ont eu jusqu'au 27 novembre pour se positionner. Au final, six ont manifesté leur intérêt pour le MMA : celles de karaté, lutte, kick boxing (et muay thaï), boxe (anglaise), savate (c'est-à-dire boxe française) et donc la Fédération sportive et gymnique du travail. La fédération de judo qui avait combattu l'arrivée du MMA, avant de se dire volontaire pour le chapeauter, a finalement renoncé à se mettre sur les rangs. LIRE AUSSI > ...