MMA : la première réunion officielle a eu lieu en France par Florian Burgaud (iDalgo) Ce jeudi soir, à Vitry-sur-Seine, les tous premiers combats officiels des arts martiaux mixtes, le MMA, ont eu lieu sur le sol français. Ce gala intervenait huit mois après la légalisation de ce sport de combat extrême par le ministère des Sports. Six combats ont eu lieu devant une assistance de 600 personnes pour une salle qui pouvait en contenir le double, règles sanitaires obligent. Sous les yeux de Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, Pierre Rouvière, aux alentours de 21h35, est devenu le premier homme à remporter un combat légal de MMA en France. Dès samedi, une deuxième réunion sera organisée... à l'AccorHotels Arena de Paris-Bercy !

