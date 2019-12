MMA : en immersion avec des adeptes de ce sport encore interdit en France

Le plus impressionnant, ce n'est pas le sang. C'est le bruit. Ce choc sourd lorsqu'un combattant écrase son poing sur le visage de l'autre. Les cris du public chauffé à blanc alors que, au milieu du ring (un octogone), le même frappe son adversaire tombé à terre. Le coach s'époumone depuis son siège - « Il t'a rien fait ! Il t'a pas touché ! » -, exhortant son protégé à se relever. Et soudain, une corne de brume retentit, mettant fin au round. L'assaillant tend alors la main à son opposant pour l'aider à se relever.Dans le « mixed martial arts » ou MMA, la violence est un spectacle, mais le respect est de rigueur. Au bout du troisième round, après avoir passé quinze minutes à se faire mal, les deux poids lourds, lèvres éclatées et visages tuméfiés, s'enlacent dans un geste fraternel.Tout sauf un pugilatA Mons, en Belgique francophone, le 7e European BeatDown a réuni 24 adversaires, dont deux femmes, et 4000 spectateurs, début octobre. L'événement, à moins d'une heure de Lille, donne un avant-goût de ce qui arrivera bientôt chez nous. La France va autoriser, probablement à partir de février ou mars 2020, les compétitions de MMA, ce sport extrême qui mêle tous les arts martiaux. Alors que cette discipline est suivie par des millions de fans à travers le monde, la France était l'un des derniers pays, avec la Norvège (qui a levé l'interdiction cette année) et la Thaïlande, à la boycotter. VIDÉO. Les Français par-delà la frontière Au cœur des critiques : sa violence, les règles autorisant même à frapper et étrangler l'adversaire à terre, et le fait que les combattants s'affrontent dans des cages, les rabaissant au rang d'animaux. « Le MMA n'est pas un sport », assurait en 2015 Jean-Luc Rougé, le président de la Fédération française de judo, qui a longtemps tenté de freiner l'implantation du MMA dans l'Hexagone.« La majorité des gens nous voient comme des ...