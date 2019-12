MMA : Ciryl Gane vise la ceinture mondiale des poids lourds

Depuis Busan, en Corée du Sud, Ciryl Gane nous répond d'une voix douce qui ne laisse pas deviner son physique de colosse (1,95 m, 100 kg). Le boxeur de 29 ans, qui s'apprête à affronter le Canadien Tanner Boser ce samedi (18 heures, 10 heures en France), est considéré comme l'avenir du MMA (Mixed Martial Arts), bientôt légalisé en France. « Bon gamin », son surnom depuis tout petit, fait en effet partie des stars en devenir de l'UFC (Ultimate Fighting Championship) l'organisation américaine qui est à ce sport de combat ce que la NBA est au basket. « Ce combat à Busan n'a pas de ceinture en jeu, c'est pour grandir », annonce le Français. We're getting close! #UFCBusan pic.twitter.com/vDUPpQJdvZ-- Ciryl Gane (@ciryl_gane) 18 décembre 2019 Grandir dans son esprit, c'est atteindre le Graal. « Mon but est d'obtenir la ceinture mondiale des poids lourds, soit la plus belle de toutes dans l'organisation la plus prestigieuse de la planète. Je sais que ça ne va pas arriver tout de suite, j'ai beaucoup de combats encore à gagner mais je me fixe une échéance avant la fin 2021 pour y parvenir. Je sais que je peux y arriver car je me vois dans le Top 5 mondial », précise le combattant de la MMA Factory à Paris. Inconnu encore, celui-ci pourrait ainsi se révéler aux yeux du grand public dans un sport qui risque de casser la baraque dans l'Hexagone les prochains moins. « Ciryl Gane va changer le visage du MMA. Il sera une grande star et les gens parleront de lui pendant les dix prochaines années ». Les mots sont de Fernand Lopez, son entraîneur, le patron de la MMA Factory à Paris et grand ambassadeur de la discipline, sur le site actuMMA.«Maintenant, je peux enfin dire que je vis de mon sport»Riche à milliards, l'UFC ne donne pas sa chance au premier venu. Elle croit dans le potentiel de l'ancien basketteur de Lognes (Seine-et-Marne) qui ne compte que trois combats pour autant de victoires. « J'ai fait mon ...