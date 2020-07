MLS version Disney World : un monde pas si merveilleux

Suspendue depuis le 12 mars dernier en raison de la situation sanitaire, la Ligue nord-américaine de football (MLS) s'apprête à faire son retour, ce mercredi. Coronavirus oblige, le come-back se fera sous forme d'un tournoi à huis clos, au Disney World d'Orlando. Un show à l'américaine qui tourne au fiasco avant même d'avoir débuté.

MLS Covid Cup : mode d'emploi

La MLS de retour cet été avec un tournoi en Floride

Après la reprise des principaux championnats européens, c'est au tour de la MLS de faire son grand retour, et pas de n'importe quelle manière. Puisque c'est au pays de l'Oncle Sam, la démesure est de rigueur. Comme la NBA, la Major League Soccer disputera sa saison chez Disney. Mais ce qui devrait être un moment de célébration pour le soccer américain, premier championnat professionnel masculin à reprendre outre-Atlantique, se transforme petit à petit en scénario catastrophe, rattrapé par la triste réalité du Covid-19.Alors que les États-Unis subissent de plein fouet la crise du coronavirus depuis plusieurs mois, la Ligue a dévoilé, début juin, son plan afin de pouvoir disputer son championnat. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Le complexe sportif Disney World d'Orlando, en Floride, accueillera donc une toute nouvelle attraction : leUne compétition à huis clos au cours de laquelle 26 franchises se défieront lors de 54 rencontres. La phase de poules se déroulera du 8 au 23 juillet. La phase finale aura lieu, quant à elle, entre le 25 juillet et le 11 août. Les franchises sont dispatchées en six groupes, le groupe A comporte six clubs et les cinq autres groupes, quatre. Chacune d'entre elles disputera trois matchs (un tirage au sort a été réalisé pour définir les rencontres du groupe A qui comprend six équipes). Les trois premiers du groupe A, les deux premiers des autres groupes et les trois meilleures franchises parmi les troisièmes des groupes B à F et le quatrième du groupe A seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Facile non ? En cette période de Covid, les arrêts de jeu sont proscrits. De fait, s'il y a match nul, les équipes devront se départager par une séance de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com