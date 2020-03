Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mladenovic s'en sort, Parmentier et Burel éliminées Reuters • 03/03/2020 à 22:24









Mladenovic s'en sort, Parmentier et Burel éliminées par Hugo Chalmin (iDalgo) Kristina Mladenovic a souffert mais elle a finalement assuré sa place pour le deuxième tour de l'Open de Lyon mardi. Dans un choc 100 % tricolore, la tête de série numéro 2 de ce tournoi était opposée à Chloe Paquet. La 166e mondiale a donné quelques sueurs froides à Mladenovic en remportant le premier set 6-1. Cette dernière se reprend dans la foulée en s'adjugeant la deuxième manche 6-2. Elle assure ensuite lors du troisième set remporté 6-4 et retrouvera l'Allemande Anna-Lena Friedsam au prochain tour. Concernant les autres Françaises, c'est un tout autre son de cloche. Pauline Parmentier n'a pas fait le poids face à la Daria Kasatkina. La Russe s'est imposée en trois sets (6-2, 5-7, 6-4). De son côté, Clara Burel n'a pas pu crée l'exploit contre Jil Belen Teichmann, 66e mondiale. 499e au classement WTA, la Française a cédé en deux manches (6-4, 6-3).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.