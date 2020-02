Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mladenovic impériale, Svitolina et Bencic éliminées Reuters • 18/02/2020 à 15:22









Mladenovic impériale, Svitolina et Bencic éliminées par Hugo Chalmin (iDalgo) Kristina Mladenovic poursuit son sans faute dans ce tournoi de Dubaï ! Après avoir passé les qualifications, la Française s'est hissée jusqu'en huitième de finale après sa victoire mardi face à Aliaksandra Sasnovich. Elle a disposé assez sereinement de la Biélorusse en deux sets (6-4, 6-3). Après une première manche où la 38e joueuse mondiale a affiché de grandes difficultés au service, cette dernière est impériale lors du second set avec 74 % de points remportés derrière sa première balle où elle ne concède pas le moindre break. Mladenovic affrontera au prochain tour Karolina Pliskova, tête de série numéro 2 du tournoi. En ce qui concerne la Suisse, Belinda Bencic, tout ne s'est pas passé comme prévu. La tenante du titre s'est inclinée dès le premier tour contre Anastasia Pavlyuchenkova (1-6, 6-1, 6-1). La numéro 4 mondiale s'est étrangement écroulée après qu'elle ait dominée outrageusement la première manche. Même son de cloche pour Elina Svitolina. 6e au classement WTA, l'Ukrainienne a chuté face à l'Américaine Jennifer Brady. La compagne de Gaël Monfils n'a pas lutté longtemps dans cette rencontre puisqu'elle a perdu en à peine une heure de jeu (6-2, 6-1).

