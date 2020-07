Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mladenovic et Ferro se retrouvent en finale, Halys et Grenier se joueront le titre Reuters • 17/07/2020 à 18:32









Mladenovic et Ferro se retrouvent en finale, Halys et Grenier se joueront le titre par Florian Burgaud (iDalgo) Les demi-finales de la deuxième étape du Challenge Elite FFT, disputée à Cannes, ont livré leur verdict. Chez les féminines, Kristina Mladenovic et Fiona Ferro se sont facilement imposées - contre Alizé Cornet (6/2, 6/4) et Harmony Tan (6/2, 6/1) - et se joueront le titre ce samedi, comme il y a une semaine à Nice. Du côté des hommes, Quentin Halys a confirmé sa performance de la veille (victoire sur Corentin Moutet) en dominant Antoine Hoang (6/2, 7/6[7]) pour se hisser en finale. Il y jouera Hugo Grenier, vainqueur 6/2 7/6[4] d'Hugo Gaston, brillant lauréat d'Ugo Humbert la veille. Le Challenge Elite FFT prendra fin la semaine prochaine sur les courts de Villeneuve-Loubet.

