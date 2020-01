Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mladenovic et Babos sacrées en double Reuters • 31/01/2020 à 10:24









Mladenovic et Babos sacrées en double par Samuel Martin (iDalgo) Pour la finale du double féminin à l'Open d'Australie, les deux premières têtes de série s'affrontaient. Les numéros 1 Su-Wei Hsieh et Barbora Strycova ont cédé face au duo Mladenovic-Babos (6-1, 6-2). À l'image de leur tournoi (0 set concédé), la Française et la Hongroise ont parfaitement maîtrisé la rencontre, en se montrant très à l'aise sur les retours des services adverses (76% de points en retour du deuxième service adverse). Pour leur troisième finale consécutive en Australie, elles remportent leur deuxième titre après l'édition de 2018. Mais entre-temps, elles avaient prouvé qu'elles constituaient l'une sinon la meilleure paire au monde en remportant Rolland-Garros et le Masters en 2019. Cette dernière compétition où elles étaient déjà venues à bout de Strycova-Hsieh (6-1, 6-3) pour triompher.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.