Mladenovic balayée, Halep dans la douleur par Matthieu Cointe (iDalgo) Kristina Mladenovic n'a pas existé. La Française s'est lourdement inclinée face à Karolina Pliskova en huitième de finale à Dubaï (6-1, 6-2). "Kiki" ne s'est procurée aucune opportunité de break et a commis huit doubles fautes contre la numéro trois mondiale. La Tchèque affrontera Rybakina au prochain tour, tombeuse de Siniakova aujourd'hui. De son côté, Simona Halep s'est fait très peur face à la surprenante Ons Jabeur. La deuxième du classement WTA est passée à côté de son premier set et a même concédé une balle de match avant de s'imposer dans un tie-break décisif (1-6, 6-2, 7-6[7]). La Roumaine attend Sabalenka en quarts, qui s'est défaite d'Elise Mertens en deux manches (6-4, 6-3). Dans les autres rencontres de la journée, Muguruza a vaincu Kudermetova (7-5, 4-6, 6-4), alors que Jennifer Brady a créé la surprise contre Vondrousova (4-6, 6-4, 6-1). Martic a quant à elle éliminé Strycova (6-3, 6-3) et devra se confronter à la gagnante du match Kontaveit - Pavlyuchenkova au troisième tour.

