Mixité à la tête des entreprises : des progrès sont "assez considérables" selon une étude

Illustration. ( AFP / ALEX MARTIN )

Ces progrès concernent essentiellement les postes de direction. La féminisation des fonctions opérationnelles est considérée plus lente selon une étude du cabinet de conseil Heidrick & Struggles.

Trois ans après l'adoption en France de la loi Rixain visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle en imposant des quotas de femmes aux postes de direction des entreprises de plus de 1.000 salariés, les progrès effectués par les entreprises sont "assez considérables", indique Sylvain Dhenin, associé chez Heidrick & Struggles, lors d'une présentation à la presse lundi 24 mars.

Selon l'étude, la proportion des entreprises du SBF 120 ayant atteint l'objectif de la loi Rixain pour 2027 - 30% de femmes dans les comités exécutifs - est passé de 17% à 47% en cinq ans.

Néanmoins, la "pente" pour que toutes les entreprises aient atteint cet objectif d'ici cinq ans est "plus raide" que celle des progrès qui ont été faits jusqu'à présent, note Sylvain Dhenin. Surtout, sur la même période, la proportion de femmes à des postes opérationnels (direction financière, commerciale, etc) au sein des grandes entreprises n'a que légèrement augmenté, passant de 13% en 2019 à 17% fin 2024. A ce rythme-là, les objectifs seront atteints "dans 25 ans", constate-t-il.

"Il faut féminiser les postes opérationnels"

Un rythme de progression beaucoup plus lent qui fait émerger des comités exécutifs "à deux vitesses", selon Emma Burrows, associée chez Heidrick & Struggles, avec d'un côté les postes opérationnels, "qui détiennent le pouvoir", globalement occupés par des hommes, et de l'autre des postes fonctionnels (ressources humaines, marketing, communication, etc), majoritairement occupés par des femmes.

Une dynamique qui revient à "déformer la loi Rixain", explique Emma Burrows, pour qui "il faut féminiser les postes opérationnels si l'on veut féminiser les postes de directeurs généraux à l'avenir", les fonctions opérationnelles étant souvent la "voie royale" pour atteindre le sommet des entreprises.

A l'heure actuelle, 13 entreprises du SBF 120 ont une femme à leur tête.

Ces entreprises atteignent davantage que la moyenne les objectifs de la loi Rixain: près des trois-quarts ont déjà rempli l'objectif des 30% de femmes parmi les cadres dirigeants.