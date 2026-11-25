Mission de recherche d’eau sur la Lune: le Japon dévoile un prototype de rover

Un modèle d’essai du rover Lunar Polar Exploration (Lupex) est présenté au siège de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (Jaxa) à Tokyo le 25 novembre 2026 ( AFP / Rie KIKUCHI )

L’agence spatiale japonaise a dévoilé mercredi un modèle d’essai d’un rover qui se rendra au pôle sud de la Lune à la recherche d’eau, laquelle pourrait potentiellement être utilisée comme carburant pour fusées.

Baptisée Lupex, pour Lunar Polar Exploration, la mission vise à envoyer un rover (véhicule d'exploration mobile) japonais sur la Lune en 2028, en collaboration avec l’Inde, qui a réussi l’an dernier à poser un engin près du pôle sud lunaire.

Les régions polaires de la Lune contiennent des zones dites d’ombre permanente, qui ne voient jamais la lumière du soleil, et les scientifiques estiment qu’il est très probable que de l’eau y existe près de la surface lunaire.

L’équipe de Lupex espère que le rover recueillera des données sur la quantité et la qualité de cette eau, afin d’aider à déterminer si elle pourrait un jour être utilisée pour rendre l’exploration spatiale plus durable.

Un modèle d’essai du rover Lunar Polar Exploration (Lupex) est présenté au siège de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (Jaxa) à Tokyo le 25 novembre 2026 ( AFP / Rie KIKUCHI )

"Notre objectif ultime est d’utiliser l’eau lunaire comme carburant pour fusées", a déclaré mercredi le chef de projet Takeshi Hoshino aux journalistes.

Sur la Station spatiale internationale, plus de 90 % de l’eau est recyclée. Mais lorsque les fusées volent en brûlant de l’oxygène et de l’hydrogène, l’eau produite ne peut pas être récupérée pour être réutilisée, a expliqué M. Hoshino.

"Produire du carburant"

Un modèle d’essai du rover Lunar Polar Exploration (Lupex) est présenté au siège de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (Jaxa) à Tokyo le 25 novembre 2026 ( AFP / Rie KIKUCHI )

"C’est pourquoi un objectif clé est de produire du carburant sur la Lune pour les missions futures, qu’il s’agisse de retours vers la Terre ou de voyages vers Mars", a-t-il indiqué.

L’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (Jaxa) a présenté à la presse à Tokyo le modèle d’essai à quatre pattes qui constituera une partie du rover Lupex.

Les scientifiques testent ses performances dans une variété de conditions, notamment "la montée de pentes en utilisant une seule patte, la conduite continue en utilisant deux pattes, et des essais de mobilité en conditions de vide", a précisé M. Hoshino.

Le rover devrait identifier des sources potentielles d’eau une fois qu’il aura atterri, puis forer sur le site pour collecter des échantillons, selon la Jaxa.

L’an dernier, le Japon et l’Inde ont convenu de mener conjointement la mission Lupex, l’Inde développant l’atterrisseur et le Japon fournissant le rover.

Un modèle réduit à l’échelle 1/5 du rover de la mission Lunar Polar Exploration (Lupax) est visible au siège de l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (Jaxa), à Tokyo, le 25 novembre 2026 ( AFP / Rie KIKUCHI )

Sur fond d’intensification de la course à l’espace à l’échelle mondiale, la Jaxa a posé en 2024 une sonde non habitée sur la Lune, faisant du Japon le cinquième pays à réussir ce que l’on appelle un "atterrissage en douceur".

Mais la société ispace, basée à Tokyo, a échoué l’an dernier dans sa tentative de devenir la première entreprise privée hors des États-Unis à réussir une arrivée contrôlée sur la Lune.

Le mois dernier, la Jaxa a lancé avec succès un engin vers l’une des lunes de Mars dans le cadre d’une mission inédite visant à rapporter des échantillons, qui pourrait contribuer à percer les origines du système solaire et de la vie sur Terre.