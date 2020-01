Mission aux Galapagos en quête de tortues géantes sur l'ancienne route des pirates

Une tortue géante dans le Parc national des Galapagos en octobre 2015 ( DPNG / HO )

Une expédition scientifique suit l'ancienne route des pirates et des baleiniers dans l'archipel des Galapagos pour localiser des tortues géantes, issues de deux espèces éteintes, dont celle du célèbre George le Solitaire, mort sans descendance, selon un communiqué officiel.

Pendant dix jours, des gardes et des scientifiques du Parc national des Galapagos (PNG) et de l'organisation Galapagos Conservancy vont parcourir les abords du volcan Wolf sur l'île Isabela, "pour localiser un groupe de tortues hybrides, avec lignage partiel des espèces éteintes des îles Pinta et Floreana", a précisé le PNG dans ce texte.

Sur ces deux îles vivaient les espèces Chelonoidis niger (Floreana) et Chelonoidis abingdonii (Pinta), à laquelle appartenait George le Solitaire, mort en 2012 sans s'être reproduit en captivité avec des femelles d'espèces proches.

George est la figure emblématique des Galapagos, archipel situé à 1.000 km de la côté équatorienne, classé au patrimoine naturel de l'humanité et réserve de la biosphère pour sa flore et sa faune unique au monde.

L'expédition a choisi le volcan Wolf car ce secteur, connu sous le nom de Puerto Bravo, était le site où les pirates et les baleiniers abandonnaient des tortues quand leurs embarcations étaient trop chargées. Leur nombre aujourd'hui est estimé entre 10.000 et 12.000, sur une superficie de 600 km2.

George le Solitaire, dernière tortue géante de l'espèce Chelonoidis abingdonii (Pinta) des Galapagos en juin 2006 dans un parc de l'île de Santa Cruz, en Equateur ( AFP / RODRIGO BUENDIA )

En 2008, une expédition similaire avait permis de prélever des échantillons de sang de 1.726 tortues, dont 17 présentent un "important pourcentage" de charge génétique de la Chelonoidis abingdonii, et environ 80 un "lignage partiel" avec la Chelonoidis niger, selon le PNG.

Les études "ont montré qu'il existe des tortues avec jusqu'à 90% de gènes des espèces éteintes, ce qui signifierait qu'au moins un des parents de ses spécimens est un individu pur et vit possiblement sur le volcan Wolf", a précisé Jorge Carrion, directeur du parc, dans des déclarations diffusées par le PNG.

Au cours de l'expédition, seront prélevés des "échantillons de sang de toutes les tortues à carapace en forme de selle qui seront localisées pour la première fois, afin de tenter d'identifier les individus idoines pour lancer un programme de reproduction et de croissance initiale en captivité, dans le but de repeupler de tortues les îles d'origine", a ajouté Washington Tapia, chef de l'expédition.

Il reste aux Galapagos onze espèces de tortues géantes, après l'extinction de quatre autres depuis l'arrivée de Charles Darwin en 1835 sur ces îles dont l'observation lui a inspiré sa théorie de l'évolution.

