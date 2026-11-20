Le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, à gauche et à droite le Premier ministre polonais Donald Tusk, le 19 février 2026, à Varsovie, en Pologne ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Des missiles russes sont tombés vendredi en Pologne près de la frontière ukrainienne, Varsovie, soutenue par l'Otan et ses alliés européens, dénonçant une "provocation" de Moscou.

Deux missiles russes et vraisemblablement un drone à réaction sont tombés dans le sud-est de la Pologne, frontalier de l'Ukraine, sans faire de blessés, a annoncé le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Cette violation de l'espace aérien polonais est survenue au moment d'une nouvelle attaque massive de plusieurs vagues de drones et missiles russes contre l'Ukraine.

"Cette provocation pourrait avoir un rapport avec le fait que des exercices (militaires de la Coalition des volontaires, ndlr) ont lieu en Pologne", a souligné le Premier ministre Donald Tusk lors d'une conférence de presse.

Le ministre de la Défense a lui aussi souligné la coïncidence de ces incidents avec les exercices de soldats de plusieurs pays de la "Coalition des volontaires", dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, à Nowa Deba, dans la même région, en présence de plusieurs ministres de la Défense et de chefs d'état-major.

Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a dénoncé de "graves violations" de l'espace aérien de la Pologne, pays membre de l'Alliance atlantique.

"Des avions de l'Otan ont été envoyés en réponse. Ces faits sont clairement dangereux – une conséquence de la guerre que la Russie mène toujours contre l'Ukraine", a ajouté M. Rutte sur le réseau X, en faisant état d'un échange téléphonique avec M. Tusk.

"En intensifiant sa guerre d'agression contre l'Ukraine et en poursuivant également un agenda agressif sur le territoire européen, la Russie fait un pari irresponsable qui ne peut que l'isoler davantage et renforcer la détermination et l'unité des Européens, et de tous ceux qui veulent travailler à la paix et à la stabilité sur notre continent", a de son côté écrit le président français Emmanuel Macron sur X.

"Trois points d'impact"

Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte à Berlin le 19 novembre 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Donald Tusk a annoncé que M. Rutte se rendrait samedi à Varsovie. Il a ajouté lui avoir demandé de "préparer, avec son équipe, certaines recommandations sur ce que nous devons faire".

De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé "toute sa solidarité" avec la Pologne, tandis que le Royaume-Uni a assuré qu'il aiderait le pays "par tous les moyens possibles".

Concrètement, "on compte trois points d'impact", avait précisé auparavant devant des journalistes M. Kosiniak-Kamysz, le ministre polonais de la Défense.

"A Nowy Lipowiec, nous pouvons dire que c'était un missile Ch-101", a-t-il poursuivi, en ajoutant que "dans le second cas, on peut également parler d'un missile, et dans le troisième, il s'agit le plus probablement d'un drone à réaction".

Les habitants de Nowy Lipowiec, dans le district de Bilgoraj (voïvodie de Lublin), interrogés par les médias polonais, ont évoqué une puissante explosion, suivie d'un incendie.

Le missile russe, dont l'identification formelle par les services spécialisés devrait prendre quelque temps, était tombé dans un champ, à quelques centaines de mètres des premiers bâtiments.

S'exprimant ensuite à Nowa Deba à l'issue des exercices de près de 6000 soldats alliés, M. Kosiniak-Kamysz a déclaré aux médias que "cette attaque n'était pas due au hasard", qu'elle visait à "détruire la résilience de la société, à détruire la coopération dans le cadre de l'Otan, de l'UE et de la Coalition des volontaires".

Le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, à gauche et à droite son homolgue britannique Wes Streeting, à Nowa Deba en Pologne le 20 novembre 2026 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Son homologue britannique Wes Streeting, présent à ses côtés, a estimé que l'incident constituait "un nouvel exemple de provocation russe, visant à diviser l’Europe et à dissuader les alliés de l'Ukraine de soutenir son combat pour la liberté et la démocratie".

La ministre française Catherine Vautrin, également sur place, a exprimé "l'unité" des pays de la Coalition aux côtés de la Pologne que "personne ne pourra briser".

De son côté, le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga a souligné sur X que l'incident illustrait "les menaces que fait peser l'agression russe sur l'ensemble de l'Europe".

Le ministère allemand des Affaires étrangères a observé que le président russe Vladimir Poutine "continue de rechercher la confrontation".