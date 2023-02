Missiles israéliens contre roquettes palestiniennes dans la nuit de Gaza

Frappes israéliennes sur Gaza, le 2 février 2023 ( AFP / MOHAMMED ABED )

L'armée israélienne et des combattants palestiniens de la bande de Gaza se sont livrés à des affrontements à coups de missiles jeudi avant l'aube, moins de 36 heures après une visite du secrétaire d'Etat américain venu plaider pour une désescalade.

Ces affrontements ont eu lieu jeudi entre 2h30 et 3h30 (minuit trente et 1h30 GMT), et sont restés limités.

Les frappes aériennes israéliennes étaient attendues après le tir mercredi à la tombée de la nuit d'une roquette palestinienne, interceptée par le système de défense antiaérienne, Israël ayant l'habitude de ne pas laisser de telles attaques sans réponse.

Les services de secours n'ont fait état d'aucune victime de part et d'autre.

Hazem Qassem, porte parole du Hamas, mouvement islamiste palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza depuis 2007, a qualifié les frappes israéliennes de "poursuite du cycle de l'agression contre [le] peuple palestinien, et accusé le gouvernement israélien et sa "politique extrémiste" d'"ouvrir grand la porte à une escalade sur le terrain".

L'armée israélienne a prévenu de son côté qu'elle tenait "l'organisation terroriste Hamas responsable de toute activité terroriste en provenance de la bande de Gaza" et que le mouvement devrait "payer les conséquences des atteintes à la sécurité d'Israël".

Selon des sources de sécurité locales palestiniennes, les frappes israéliennes ont touché un centre d'entraînement des Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, dans le camp de réfugiés d'al-Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza, et un autre au sud-ouest de la ville de Gaza.

Selon l'armée, des avions de combat israéliens ont "frappé un centre de production [et] de stockage de matières premières chimiques utilisées pour une ligne de production de roquettes" appartenant au Hamas et "un centre de fabrication d'armes", tous deux situés dans le centre de la bande de Gaza, micro-territoire de 2,3 millions d'habitants sous blocus israélien depuis que le Hamas y a pris le pouvoir en 2007.

- "Camp de vacances" -

Le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), groupe armé palestinien laïque, a revendiqué entre ces deux séries de frappes un tir de barrage de roquettes [...] en réponse à l'agression sioniste", provoquant le déclenchement des sirènes d'alerte à Sdérot, ville du sud d'Israël proche de la bande de Gaza.

Les Brigades al-Qassam ont indiqué de leur côté avoir riposté aux frappes israéliennes en tirant "des missiles à partir du sol"

Fumée au-dessus de Gaza après des frappes israéliennes, le 2 février 2023 ( AFP / MOHAMMED ABED )

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, avait lié le premier tir de roquette palestinien à ses déclarations répétées sur la nécessité à ses yeux de durcir les conditions des détenus palestiniens dits "de sécurité".

Ce tir "n'entamera pas ma détermination à continuer d'agir pour supprimer les conditions dignes d'un camp de vacances dont bénéficient des terroristes meurtriers", a-t-il déclaré.

Dans la nuit du 26 au 27 janvier, déjà, l'armée israélienne avait mené des frappes contre des infrastructures du mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza, après des tirs de roquettes vers le territoire israélien.

Il n'y avait pas eu de victime.

Ces échanges de tirs faisaient suite à un nouveau raid militaire israélien dans le nord de la Cisjordanie (territoire occupé par Israël depuis 1967) ayant fait au moins neuf morts le 26 janvier dans le camp de réfugiés de Jénine.

Le 27 janvier au soir, un assaillant palestinien abattait six Israéliens et une Ukrainienne a proximité d'une synagogue pendant les prières du début du shabbat à Jérusalem-Est, secteur de la Ville sainte occupé et annexé par Israël.

- "Rétablir le calme" -

"Toutes les parties doivent prendre des mesures pour empêcher une nouvelle escalade de la violence et rétablir le calme", a déclaré le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken mardi à la fin d'une tournée au Proche-Orient durant laquelle il a rencontré des responsables israéliens, palestiniens et égyptiens.

M. Blinken a annoncé que des membres de son équipe restaient dans la région pour poursuivre les discussions en vue de prendre des "mesures concrètes", "pour faire baisser la température, favoriser une plus grande coopération et renforcer la sécurité".

Daoud Chehab, un dirigeant du Jihad islamique dans la bande de Gaza, a indiqué mercredi à l'AFP qu'une délégation menée par le chef du mouvement, Ziad al-Nakhalé, était attendue jeudi au Caire, "à l'invitation de l'Egypte" pour discuter "de la situation sur le terrain et de la façon de ramener le calme, particulièrement après la dernière escalade".

Celle-ci survient après une année 2022 particulièrement sanglante, au cours de laquelle le conflit israélo-palestinien a fait 235 morts, à près de 90% des Palestiniens, selon un décompte de l'AFP.