Miss France Agricole, un moyen de «casser les préjugés» pour Camille

À 17 ans, Camille Bouquet d'Octeville-sur-Mer, près du Havre (Seine-Maritime) a d'autres motivations que de faire la belle. Lycéenne en bac pro CGEA (Conduite et gestion d'exploitation agricole), elle envisage d'ouvrir un magasin de matériel agricole. Cependant, elle n'est pas « fille de ! » « J'ai simplement grandi à côté d'une ferme, dit-elle. J'ai toujours vu des champs, des canards, des vaches. J'ai été à la pêche et à la chasse avec mon père et mon grand-père. J'aime la campagne et la nature. » Autant de raisons qui l'ont poussée à s'inscrire à « Miss & Mister France Agricole », avec le soutien de sa famille, de ses amis et de son petit copain.Ce concours à la dénomination très bucolique est officiellement « destiné à mettre en valeur l'agriculture de notre beau pays ainsi que les femmes et les hommes qui y participent ». La version Facebook de « L'Amour est dans le Pré » en quelque sorte. Pour cette 7e édition, agriculteurs(trices), étudiant(e) s agricoles, enfants d'exploitants ou encore salarié(e) s agricoles de toute la France étaient invités à envoyer leurs photos et leur profil sur le réseau social, entre le 23 novembre et le 12 décembre. Les vingt premiers de chaque catégorie qui ont reçu le plus de « likes » ont été sélectionnés pour la finale dont le résultat a été proclamé ce samedi 14 décembre, à 21 heures.Une récompense symboliqueAvec 400 candidats et 2 millions de pages vues, le jury composé d'agricultrices et d'anciens vainqueurs a attribué les titres 2020 de couple de l'année à Laure et Ryan de l'Isère, Mister Junior à Quentin de l'Aubrac, Miss Junior à Amandine de l'Aube, Mister France Agricole à Jean-Baptiste de la Creuse et celui tant convoité de Miss France Agricole 2020 à la ravissante éleveuse de chèvres de Haute-Savoie, Noémie. Même si la récompense est avant tout symbolique, en plus de quelques cadeaux, ils seront ...