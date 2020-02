Misha Djorkaeff : "Noyaux d'olives ou billes en caoutchouc, on est contents : on a un synthé"

Histoire de remplacer son vieux terrain en schiste tout en restant dans les clous de la politique écolo qu'elle prône, la municipalité de La Ciotat a décidé de doter le stade Jean-Bouissou d'un terrain synthétique dont les billes sont faites de noyaux d'olives concassés. Une première en Europe. Et une excellente nouvelle pour Misha Djorkaeff, le frère de Youri, actuel manager général et entraîneur de l'équipe première d'un club qu'il entend bien replacer sur la carte azuréenne du foot. Interview certifiée sans résidu plastique.

"La taille de l'herbe synthétique est la même, c'est juste le remplissage qui change."

"Pendant les travaux, on a eu un seul terrain pour 48 équipes !"

En fait, on avait jusqu'à présent un synthétique et un terrain rouge. Je suis arrivé il y a deux ans au club, et on avait demandé à la mairie avant notre arrivée s'il y avait la possibilité d'avoir un deuxième terrain synthétique.Ils ont tenu leur engagement. Les billes en noyaux d'olives concassés, c'est une nouvelle technique qui est vachement écologique et 100% naturel. C'est bien, parce qu'on est à cent mètres de la mer. Ça évite que des billes de caoutchouc se retrouvent dans la mer, quand il y a de fortes pluies.Je ne me suis pas trop penché sur le sujet, mais en effet, on dit que c'est cancérigène. On n'a pas du tout été surpris que la municipalité opte pour une telle surface, on a fait confiance à la mairie : la partie technique, ils gèrent. Après, si on est dans l'écologie et que c'est meilleur pour la santé des joueurs, tant mieux.Avant de reprendre le club, on avait quand même demandé quelques garanties.