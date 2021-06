Mises en cause de la justice: des tribunaux font "portes ouvertes"

Des syndicats de magistrats, avocats et greffiers organisent une journée "portes ouvertes" dans certains tribunaux pour "répondre à toutes les questions" des citoyens, après les attaques visant l'institution judiciaire ( AFP / REMY GABALDA )

Des syndicats de magistrats, avocats et greffiers organisent ce mardi une journée "portes ouvertes" dans certains tribunaux pour "répondre à toutes les questions" des citoyens, après les attaques et accusations de laxisme de l'institution judiciaire ces derniers mois.

Une trentaine de juridictions seront mobilisées, notamment à Paris, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Saint-Malo, Béthune et Clermont-Ferrand.

Dans la plupart des juridictions, des stands seront installés et magistrats, avocats et greffiers seront disponibles pour expliquer leurs métiers, ou orienter ceux qui souhaiteraient aller assister à des audiences.

"Après les mises en cause réitérées et souvent violentes de l'institution judiciaire dans les médias par certains syndicats, politiques et autres +chroniqueurs+, l'idée est d'inviter nos concitoyens à se faire une idée par eux-mêmes, en assistant à des audiences, et/ou en échangeant avec des professionnels, sur ce qu'ils ont vu ou de façon plus générale sur nos métiers et nos conditions d'exercice", explique Ludovic Friat, secrétaire général de l'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire).

On trouve également derrière l'appel le Syndicat de la magistrature (SM), le Syndicat des greffes de France-FO, ainsi que le Conseil national des barreaux (CNB, qui regroupe les 70.000 avocats français), la conférence des bâtonniers et le Syndicat des avocats de France (SAF).

A Nancy, plusieurs tables rondes se tiendront tout au long de la journée. A Nantes, une mobilisation est prévue pour alerter le public sur l'état de la juridiction tôt le matin, avant l'ouverture de l'audience au procès du meurtre de la famille Troadec qui s'y tient en ce moment.

A Bobigny, devraient être distribuées avant le début des audiences de copies de la tribune de la Conférence des premiers présidents de cour d'appel (CNPP), publiée fin mai.

Habitués à la discrétion et au silence, les magistrats de la CNPP s'étaient insurgé dans cette tribune des "outrances" qui ont visé la justice ces derniers mois en faisant référence, sans les nommer, à l'affaire du verdict de Viry-Chatillon, à l'affaire Sarah Halimi ou encore à la manifestation des syndicats de policiers devant l'Assemblée nationale, et son slogan choc - "le problème de la police, c'est la justice".

