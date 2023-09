Miser sur des fonds «verts»

Pour bénéficier de plus grandes garanties sur la dimension environnementale, tournez-vous vers les fonds labellisés Greenfin. (© Shutterstock)

Pour investir dans une économie respectueuse de l’environnement, tournez-vous vers la finance «verte». Les fonds labellisés Greenfin sont ceux qui respectent le cahier des charges le plus abouti en la matière, excluant notamment les activités liées à la production d’énergies fossiles.

S’assurer que son épargne finance bien des entreprises vertueuses, qui limiteront leurs impacts négatifs sur le climat et l’environnement, n’est pas toujours aisé. Heureusement, divers labels ont vu le jour depuis les années 2010, fournissant un cadre et apportant des garanties.

Mais tous ne se valent pas, loin de là. Chacun a ses spécificités et son mode de fonctionnement. Le plus connu, et le plus diffusé aujourd’hui en France, est le label ISR (investissement socialement responsable). Il correspond à une démarche d’investissement intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, plus connus sous l’acronyme ESG.

Pour l’environnement, sont par exemple considérés les émissions de CO2 de l’entreprise, sa consommation d’électricité, le recyclage des déchets. Pour le pilier «S» de l’ESG, la qualité du dialogue social, l’emploi de personnes handicapées et la formation des salariés peuvent être scrutés.

Enfin, pour la gouvernance, les gérants de fonds vont regarder la transparence de la rémunération des dirigeants ou la féminisation des conseils d’administration, par exemple.

Aujourd’hui, environ 1.200 fonds sont labellisés ISR, représentant plus de 770 milliards d’euros d’encours. «C’est un label généraliste qui se traduit par une approche best-in-class», précise Grégoire Cousté, délégué général du Forum pour l’investissement