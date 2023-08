Mis en examen pour viol, Wissam Ben Yedder conteste les faits

Wissam Ben Yedder a été mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle le 11 août dernier, mais continue de porter le maillot le maillot de l’AS Monaco. Placé sous contrôle judiciaire et remis en liberté contre une caution de 900 000 euros, il a pu inscrire trois buts lors des deux premiers matchs de Ligue 1. Interrogée par Nice Matin , son avocate, M e Hasna Louzé, a expliqué ce mardi que son client ne compte pas s’exprimer sur cette affaire et qu’il « conteste fermement les infractions qui lui sont reprochées ».

L’international français et son petit frère, également mis en examen pour les mêmes chefs, auraient imposé des actes sexuels à deux femmes âgées de 19 et 20 ans le 10 juillet dernier, lors d’une soirée à Beausoleil, dans les Alpes-Maritimes. Les deux jeunes femmes avaient porté plainte rapidement après les faits présumés. Depuis, Wissam Ben Yedder n’a reçu aucune sanction de la part du club de la Principauté, continuant de jouer et même de porter le brassard de capitaine face à Clermont et Strasbourg.…

EL pour SOFOOT.com